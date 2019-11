MARUV перемогла в російській номінації на MTV Europe Music Awards: повний список переможців

В неділю, 3 листопада, в іспанській Севільї відгриміла одна з найпрестижніших щорічних церемоній нагородження – MTV Europe Music Awards. До списку лауреатів потрапила українська співачка MARUV, яка отримала перемогу в російській номінації.

Напередодні, 3 листопада, у Севільї, що на півдні Іспанії, визначали переможців популярної музичної премії MTV Europe Music Awards.

Список лауреатів складався з популярних світових зірок, зокрема, Тейлор Свіфт, Аріана Гранде, Біллі Айліш та багатьох інших. Однак до переліку переможців потрапила також відома українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун.

На червоній доріжці заходу українська виконавиця, як завжди, епатувала образом та позуванням перед папараці. І, як виявилося після оголошення результатів церемонії MTV Europe Music Awards, їй вдалося отримати нагороду в категорії "Найкращий російський артист".

MTV Europe Music Awards (EMA) — щорічна церемонія вручення музичних нагород. У 1994 році її заснував телеканал MTV Europe. Щороку церемонія проходить в одному з великих європейських міст. Однак востаннє Україна брала участь у церемонії у 2007 році. Саме тоді Lama була визнана найкращою українською виконавицею.

Про номінацію MARUV у категорії "Найкращий російський виконавець" стало відомо на початку жовтня. Співачка повідомила про це на своїй сторінці в інстаграмі, закликаючи фанатів голосувати за неї.



MARUV на червоній доріжці премії MTV Europe Music Awards / Getty Images

Список переможців MTV Europe Music Awards:

Найкращий поп-виконавець: Halsey (Холзі)

Найкращий хіп-хоп виконавець: (Nicki Minaj) Нікі Мінаж

Найкращий рок-виконавець: гурт Green Day

Найкраща пісня: Billie Eilish – Bad guy

Найкращий виконавець проєкту "Worldstage": Muse – Bilbao, Spain 2018

Найкращий новий виконавець: Billie Eilish (Біллі Айліш)

Найкраще відео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Найкращий російський виконавець: MARUV

Найкращий виконавець Сполучених Штатів: Taylor Swift (Тейлор Свіфт)