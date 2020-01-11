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MARUV пограбували в Києві: які речі вкрали в артистки

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MARUV пограбували в Києві / Instagram / @maruvofficial

Українська співачка MARUV, не відмовляється від гастролей в РФ, вкотре стала жертвою пограбування. У Києві в зірки вкрали сумку з грошима та документами.

Про неприємний інцидент MARUV розповіла в інстаграм-сторіс. Артистка звернулась до прихильників з проханням надати інформацію, якщо хтось був свідком зухвалого пограбування, та допомогти повернути втрачені речі. 

До теми: Це просто неповага до мене, – MARUV заявила про чергову крадіжку

За словами співачки, пограбування сталось ввечері 11 січня. MARUV залишила своє авто на вулиці Богдана Хмельницького, що в Києві. Та коли ж повернулась до машини, побачила, що в неї вкрали сумку з документами та всіма грошима. Окрім цього, злодії поцупили всі подарунки, які співачка придбала для своїх рідних. 

"Щойно в мене з машини вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками, з усім, так би мовити, "барахлом". Інцидент стався годину тому. Якщо ви щось бачили, або знайдете у своєму дворі чорну сумку, зроблену під крокодилячу шкіру, будь ласка, відгукніться та напишіть", – звернулась схвильована MARUV.

Це не вперше артистка стає жертвою пограбування. Так, в останні дні березня 2019 року MARUV заявила, що грабіжники розтрощили її багаж в аеропорту та витягнули з валіз прикраси. Зловмисники думали, що вона носить золото та срібло, тому забрали всю біжутерію з сумки. 

Вже за місяць інцидент повторився. В аеропорту в MARUV із сумки нахабно витягнули брендові окуляри та сережки з камінням Swarovski. Валізу, за словами російської гастролерки, відкривали спеціальними щипцями. Тоді представники МАУ вибачились перед артисткою та пояснили, що доправленням багажу пасажирів на їхні літаки займається приватна фірма.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Пограбування Новини Києва MARUV
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