MARUV роздяглася до білизни у фіналі "Танців з зірками": гаряче відео

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MARUV роздяглася до білизни у фіналі "Танців з зірками": гаряче відео / Instagram / @maruvofficial

Українська гастролерка MARUV запалила у грандіозному фіналі шоу "Танці з зірками 2019". Співачка вразила глядачів своїм танцювальним номером, у якому роздягнулася до білизни.

У неділю, 24 листопада, пройшов довгоочікуваний фінал проєкту "Танці з зірками".

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У випуску шоу виступили найпопулярніші співаки. Так, окрім MARUV, запалювали NK (Настя Каменських), гурт "Время и стекло" та Макс Барських.

Скандальна учасниця проєкту та співачка MARUV заспівала свій новий хіт "Don’t Stop", у якому поєднала вокал та еротичну танцювальню постановку.

До того ж, MARUV вийшла у чорному спортивному костюмі, проте до кінця виступу роздягнулася до білизни, чим здивувала глядачів шоу.

MARUV виступила на "Танцях з зірками 2019": відео

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Музика MARUV
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