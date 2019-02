Пісня MARUV на Євробаченні-2019: текст і переклад пісні Siren Song

На пісенному конкурсі Євробачення-2019 Україну представить епатажна співачка MARUV. Журналісти LifeStyle 24 пропонують вам ознайомитися зі словами та перекладом пісні Siren Song, з якою представниця України поїде в Тель-Авів.

Фінал Національного відбору Євробачення-2019 відбувся в суботу, 23 лютого. Набравши найбільшу кількість голосів від глядачів та досить велику від зіркового журі, перемогу отримала скандальна та епатажна виконавиця MARUV.

Переможниця Нацвідбору представлятиме Україну з піснею Siren Song. Lifestyle 24 підготували для вас оригінальний текст і переклад треку, який припав до душі українським слухачам.

Текст пісні MARUV – Siren Song:

MARUV – Siren Song (оригінальний текст пісні представниці України на Євробаченні-2019):

Uh, uh

Kom zu mir, kom zu mir

You're the only one

Give me love, give me love

From dusk till dawn

Come to me, come to me

Boy we can get on

Give me love, give me love

From the dusk till dawn

Pre-chorus

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Burning in the flame

Wanna know my secret?

Bang!

Boom… boom… boom…

Uh!

Chorus

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

Post-chorus

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Verse 2

Come to me, come to me

You're the only one

Give me love, give me love

From dusk till dawn

Come to me, come to me

Following my voice

Give me love, give me love

You don't have a choice

Bridge

Do you know me?

We'll take it really slowly

Fallin' through the floor

Ask the devil's door

You gotta know me

Just get the rhythm slowly

Burning in the flame

Wanna know my secret?

Bang!

Boom… boom… boom…

Uh!

Chorus

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

Outro

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

Uh! Bang!

Переклад пісні MARUV – Siren Song:

MARUV – Siren Song (Пісня переможниці Нацвідбору Євробачення-2019, переклад українською мовою):

Уу, уу.. йди до мене, йди до мене

Ти один-єдиний

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку

Йди до мене, йди до мене

Хлопче, у нас може вийти

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку

Приспів:

Провалюючись вниз

Милий, це двері до диявола

Згораючи у полум'ї

Хочеш дізнатися мій секрет?

Бах!

Бум бум бум…

Я на вершині блаженства

Люби мене, люби мене, люби мене, хлопче

В мене все чудово

Люби мене, люби мене, люби мене, хлопче

Куплет:

Провалюючись вниз

Милий, це двері до диявола

Іди до мене, йди до мене

Ти один-єдиний

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку

Йди до мене, йди до мене

Йди за моїм голосом

Даруй мені любов, даруй мені любов

У тебе немає вибору

Ти мене знаєш?

Ми зробимо це дуже повільно

Провалюючись вниз

Милий, це двері до диявола

Тобі доведеться дізнатися мене

Просто візьми ритм повільніший

Згораючи у полум'ї

Хочеш дізнатися мій секрет?

Бах!

Бум бум бум…

Уу! Бах!

MARUV – Siren Song – дивіться відео виступу переможниці Нацвідбору Євробачення-2019: