Названо перших переможців музичної премії YUNA-2019 – MARUV та Alina Pash

У Києві готуються до головної світської події року – вручення престижних музичних нагород YUNA-2019. Та поки організатори завершують підготування до шоу, у столиці назвали перших переможців.

Як повідомляється на офіційному сайті YUNA-2019, у понеділок, 11 березня розпочався відлік до старту грандіозного шоу, яке невдовзі охопить всю країну. Це вже увосьме українські зірки поборються за престижну премію та представлять свої музичні новинки.

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А поки організатори грандіозного шоу завершують останні підготування, у Києві назвали перших переможців YUNA-2019. Зокрема, визначився лауреат у новій номінації "Найкращий хіп-хоп хіт". Бажану нагороду отримала реперка Alina Pash за пісню "Bitanga".

Дивіться кліп до пісні Alina Pash – "Bitanga": відео

Окрім цього, перемогу здобула і скандальна співачка MARUV, яка не відмовляється від гастролей у Росії. Артистка здобула першість у номінації "Найкращий електронний хіт", обійшовши KADNAY, Івана Дорна та Onuka.

Дивіться кліп до пісні MARUV – "Drunk Groove": відео

Також визначився переможець у категорії "Найкращий менеджмент артиста". Статуетку отримав Юрій Нікітін, який є продюсером успішних музичних проектів, зокрема, гуртів "НеАнгели" та KAZKA.

Церемонія нагородження премією YUNA-2019 відбудеться у столичному "Палаці "Україна" 22 березня. Загалом існує 16 номінацій, в кожній з яких – по п'ять претендентів на перемогу. У мережі вже розпочався продаж квитків на світську подію, вартість яких стартує від 290 гривень.