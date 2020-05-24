Маша Єфросиніна кардинально змінила імідж: вражаюче відео

Українська телеведуча Маша Єфросиніна напередодні дня народження, яке буде вже завтра, 25 травня, вирішила кардинально змінити імідж. Вона зробила нову зачіску з коротким волоссям та гривку.

Маша Єфросиніна на карантині багато часу приділяє спілкуванню з шанувальниками. Вона ділиться з ними корисними порадами, відповідає на запитання та розповідає про свої будні в ізоляції. Проте днями зірка здивувала прихильників новим образом. Вражаюче відео вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Як хлопчисько: бунтівниця Майлі Сайрус змінила імідж

Нещодавно Маша поширила допис, у якому запитала прихильників, чи варто їй робити гривку. Незважаючи на те, що більшість порадили не змінювати звичний образ, адже вона виглядає прекрасно, Єфросиніна вирішила втілити маленьку мрію в життя.

"Більшість з вас (мені так здалося!) було проти. І я вас підтримую! Адже я точно знаю, що втомлюся від постійних укладок гривки, що в один прекрасний день подивлюся на старі фото і пошкодую про те, що позбавилася від розкішного волосся. Але сьогодні мені подобається, і я літаю від легкості, якої мені дуже хотілося!" – зазначила в публікації телеведуча.

Новий образ Маші Єфросиніної

На ролику, який з'явився на сторінці знаменитості, вона показала увесь процес перетворення. Тепер її волосся значно коротше, а також є гривка, яка кардинально змінила її стиль. Проте навіть із такою зачіскою Єфросиніна виглядає неперевершено.