Українська ведуча Маша Єфросиніна часто відкриває завісу свого особистого життя та показує, чим живе її сім'я. І хоч фотографії її мами та доньки в інстаграм-профілі можна знайти рідко, то 6 липня вона показала всій Україні сімейну жіночу ідилію.

Підтримуючи організацію UNFPA Ukraine, Маша Єфросиніна поділилась історією зі своєї сім'ї, у якій висловила захоплення матір'ю. Жінка розповіла, як з дитинства мама вселяла у неї надію та всю свою підтримку, аби та не залишилась наодинці зі своїми проблемами та мріями.

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Коли ж Машу Єфросиніну не взяли на балет, її мама неодноразово казала, що вони ще будуть жалкувати про це, оскільки донька була дуже талановитою. Подібна історія трапилась і з бальними танцями, де через її великий ріст не хотіли ставати партнерами інші хлопці. Але і тоді її мама знайшла вихід і відвела доньку в ансамбль народних танців "Крим" (нагадаємо, що Маша народилась у місті Керч, АР Крим). Підтримку та любов Єфросиніна знайшла у мамі навіть тоді, коли зізналась про свій перший поцілунок, за що її висміювали у школі, оскільки про це не прийнято розповідати батькам, а коли вона випила надто багато вина з подругою, то їхні матері, замість сварок, просто тих вклали їх спати.

Мама з дитинства і до цього дня стверджуває мені, що я – її гордість. Сьогодні, коли я бачу, що моя дочка робить свої помилки, я кажу їй слова, які казала мені мама: "Донечко, дій, а я підтримаю тебе завжди, навіть якщо від тебе відвернеться світ", – поділилась Маша Єфросиніна.

Під проникливою фотографією, де Маша обіймає свою матір, а вона – свою внучку Нану, ведуча додала, що у дитячому віці дівчаткам неабияк потрібна мамина віра. І найкраще розуміння щодо цього приходить лише тоді, коли сама стаєш мамою доньки.