Маша Єфросиніна присвятила чоловікові вірш в день його народження: зворушливе відео

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Знаменита українська телеведуча та бізнес-вумен Маша Єфросиніна зворушливо привітала свого чоловіка Тимура Хромаєва з днем народження. Зірка написала для нього вірш, який записала на відео та опублікувала його в соціальній мережі.

Маша Єфросиніна рідко афішує своє особисте життя, публікує мало знімків з чоловіком та рідко коментує їхні стосунки. Однак 23 березня виявилося для телеведучої особливим днем, в який вона захотіла зізнатися в коханні своєму чоловікові на весь світ. Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відеоролик, на якому вона зачитує вірш, присвячений Тимуру Хромаєву. Таким чином вона привітала свого чоловіка із днем його народження.

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Поезія розпочалася зі слів, що Тимур знає, як вона оберігає їхній "світ", але в суботу, 23 березня, вона вітає його з днем народження сімнадцятий раз поспіль, тому відчула гостру потребу зробити це публічно.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: LifeStyle 24
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