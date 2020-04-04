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Маша Єфросиніна розповіла історію знайомства з чоловіком

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Маша Єфросиніна з чоловіком / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна перебуває у шлюбі з Тимуром Хромаєвим вже 18 років. Знаменитість поділилася романтичною історією їхнього знайомства, яке відбулося в Ялті.

У стосунках Маші і Тимура, як і у всіх подружніх пар, були труднощі. Одного разу їх сім'я ледь не розпалася і вони рік жили окремо. Проте потім знову зійшлися і зараз виховують двох чудових дітей та щасливі у шлюбі. Телеведуча записала цікаве відео про свою сім'ю, де вони з чоловіком відповідали на запитання один про одного. Окрім цікавих фактів про спільне життя, вони зізналися де і за яких умов познайомилися. 

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Маша згадала, що це відбулося 2 травня. Тоді вона разом із подружкою Вікою прогулювалася набережною. В обох дівчат на той момент були драматичні стосунки, які закінчилися. Єфросиніну жорстоко обманув чоловік, якому вона довіряла. Подруги страждали через розбиті серця.

Страждання тоді для нас означало випивати, гуляти, не особливо за собою стежити, багато їсти і обговорювати чоловіків. Тоді мені було 23 роки і я мала пікову вагу для себе. Ми з Вікою пішли за сигаретами,
– розповіла ведуча.

Пізніше подружки почали говорити про ідеальних чоловіків. Віка якраз розповіла про хлопця з її школи, який користувався неймовірною популярністю серед дівчат, але сам ніким не цікавився.

Раптом у Віки змінюється вираз обличчя, вона зупиняється, дивиться на когось і каже: "Так ось же він, йде на зустріч! Це він, тільки що про нього розповідала". Я побачила перед собою двометрового вікінга, широкого в плечах, який йшов впевненою ходою. Він був першим, хто дивився на мене не як на знамениту дівчинку з "Підйому", а з великою цікавістю,
– згадала Маша.

Вже через три тижні після першої зустрічі у Маші та Тимура відбулося перше побачення та зав'язалися стосунки.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв розповіли історію знайомства: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові романи Маша Єфросиніна
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