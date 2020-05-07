24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Маша Єфросиніна розповіла, як бути стрункою без дотримання дієти: відео

- Читать новость на русском
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна є прикладом стильної та красивої жінки. Вона знає, як приваблювати чоловіка та ділиться своїм досвідом із прихильницями. А також знаменитість розповідає секрети краси та прекрасного самопочуття. Вона зізналася, що для підтримки фігури у хорошому стані необхідно пити, коли ви зголодніли.

Маша разом із сім'єю дотримується правил карантину та перебуває на самоізоляції. Телеведуча ділиться з шанувальниця корисними порадами, як стосуються домашнього догляду за собою, харчування та іншими секретами розкішного зовнішнього вигляду. Днями на її особистій сторінці в інстаграмі з'явився черговий пост, який вона присвятила своєму раціону. 

Читайте також: Для обличчя, волосся та тіла: домашні маски від Насті Каменських

Єфросиніна зізналася, що вона противниця будь-яких дієт. Вона боролася із зайвою вагою, дотримувалася голодування та вдавалася до різних дієт, проте тепер розуміє, що вони приносять організмові лише зло. 

 Я за дисциплінований і раціональний підхід до свого харчування,
– наголосила ведуча.

Маша зазначила, що одним із найважливіших компонентів її раціону є суп-пюре. Вона додала, що можна "обдурити" апетит за допомогою пиття. 

Коли ми здійснюємо жувальні рухи, в наш мозок надходить інформація, що в організмі є їжа, її треба перетравлювати. Можливо, навіть відкладати, якщо це зайва їжа. Але коли ви п'єте, мозок цю інформацію не отримує. Але водою насититися не можна, проте її може замінити сюп-пюре. Люблю робити його з гарбуза, шпинату. В мережі є безліч рецептів. Тільки єдине, дівчатка, – без вершків, сметанки, молочка. Якщо там буде вершкове масло, молоко, то ви даремно витрачаєте час,
– розповіла Єфросиніна.

Отже, якщо ви хочете їсти, то варто випити води або ж з'їсти теплого супу-пюре, який допоможе вам втамувати голод. Маша наголосила, що завжди потрібно пам'ятати про те, що здорова людина повною не буває.

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Дієти Маша Єфросиніна Краса
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Не скасовані, а перенесені: 5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році
сьогодні , 16:55 Не скасовані, а перенесені: 5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році
Юлія Михайлова
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
сьогодні , 11:01 З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
Анастасія Манюхіна
Тренди весни 2020: що ми будемо одягати цього сезону
6 травня , 18:00 Тренди весни 2020: що ми будемо одягати цього сезону
Квітослава Туз