Маша Єфросиніна розповіла, як бути стрункою без дотримання дієти: відео

Українська телеведуча Маша Єфросиніна є прикладом стильної та красивої жінки. Вона знає, як приваблювати чоловіка та ділиться своїм досвідом із прихильницями. А також знаменитість розповідає секрети краси та прекрасного самопочуття. Вона зізналася, що для підтримки фігури у хорошому стані необхідно пити, коли ви зголодніли.

Маша разом із сім'єю дотримується правил карантину та перебуває на самоізоляції. Телеведуча ділиться з шанувальниця корисними порадами, як стосуються домашнього догляду за собою, харчування та іншими секретами розкішного зовнішнього вигляду. Днями на її особистій сторінці в інстаграмі з'явився черговий пост, який вона присвятила своєму раціону.

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Єфросиніна зізналася, що вона противниця будь-яких дієт. Вона боролася із зайвою вагою, дотримувалася голодування та вдавалася до різних дієт, проте тепер розуміє, що вони приносять організмові лише зло.

Я за дисциплінований і раціональний підхід до свого харчування,

– наголосила ведуча.

Маша зазначила, що одним із найважливіших компонентів її раціону є суп-пюре. Вона додала, що можна "обдурити" апетит за допомогою пиття.

Коли ми здійснюємо жувальні рухи, в наш мозок надходить інформація, що в організмі є їжа, її треба перетравлювати. Можливо, навіть відкладати, якщо це зайва їжа. Але коли ви п'єте, мозок цю інформацію не отримує. Але водою насититися не можна, проте її може замінити сюп-пюре. Люблю робити його з гарбуза, шпинату. В мережі є безліч рецептів. Тільки єдине, дівчатка, – без вершків, сметанки, молочка. Якщо там буде вершкове масло, молоко, то ви даремно витрачаєте час,

– розповіла Єфросиніна.

Отже, якщо ви хочете їсти, то варто випити води або ж з'їсти теплого супу-пюре, який допоможе вам втамувати голод. Маша наголосила, що завжди потрібно пам'ятати про те, що здорова людина повною не буває.