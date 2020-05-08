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Маша Єфросиніна з донькою Наною знялася в чуттєвій фотосесії до Дня матері

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Маша Єфросиніна у новій фотосесії зі своєю дочкою Наною
Маша Єфросиніна у новій фотосесії зі своєю дочкою Наною / Vogue

10 травня в Україні відзначається День матері. Святкують ця свято кожного року в другу неділю травня. Напередодні свята популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна знялася у фотосесії ювелірних прикрас зі своєю донькою Наною та розповіла, що для неї означає материнство.

Ювелірний бренд Guzema Jewellery до Дня матері запустив проєкт "Бути мамою" та запросив трьох героїнь розповісти про материнство, інформує Vogue.

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Маша Єфросиніна живе у щасливій сім’ї та виховує двох дітей: 5-річного сина Олександра та 15-річну доньку Нану. В мережі часто можна побачити відеоролики з танцями та розвагами молодшого сина Сашка, а от доньку Нану телеведуча оберігає від зайвих очей.

Маша Єфросиніна з донькою Наною / Vogue
Маша Єфросиніна з донькою Наною / Vogue

За її словами, дочка не любить публічності, тому спільні світлини чи відео вона завантажує лише за її дозволу. У ролику Єфросиніна розповіла, що для неї означає материнство.

Для мене це енергія життя. Без дітей, мені здається, я б не досягла нічого з того, що маю. Навіть того, що їх не стосується. Вони дають мені найпотужнішу енергію для всього: творити, любити, сумувати, сміятися, плакати. З ними все живо й гостро,
– розповіла Маша Єфросиніна.

Для фотосесії Маша Єфросиніна одягнула легке лляне плаття білого кольору з об’ємними рукавами та оголеними плечима. Донька Нана також одягнула схоже вбрання зеленого кольору. Весняні луки доповнювали прикраси та легкий макіяж.

У відеоролику також знялися Валерія Гузема та її мама Олена, Лариса Євтухова з дочкою Лізою. Вони відповіли на одночасно прості й складні запитання про безумовну любов, материнство та гордість за свою дитину.

Проєкт "Бути мамою" за участі Маші Єфросиніної: дивіться відео

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle День матері Маша Єфросиніна
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