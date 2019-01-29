Масляна на ВДНГ: які розваги чекають на відвідувачів події у Києві
Справжнє прощання з довгою та холодною зимою відбудеться у Києві на території ВДНГ. Гучне святкування Масляної триватиме впродовж двох днів – 9 та 10 березня, у переддні Великого посту.
Традиційне щорічне свято Масляної на ВДНГ об’єднає усіх відвідувачів заходу за веселими ігрищами, майстер-класами та смачними частуваннями, серед яких головною родзинкою стануть млинці з найрізноманітнішими начинками. Грандіозна подія відбудеться 9 та 10 березня у парку на проспекті Академіка Глушкова, 1. Вхід на ВДНГ – безкоштовний.
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Вся територія Експоцентру буде прикрашена в народному стилі, де алеї організатори планують декорувати різнокольоровими стрічками, встановити тематичні фотозони та цікаві солом'яні лабіринти для дітей. Також на ВДНГ працюватиме святковий ярмарок, а на центральній площі розмістять п'ятиметрове опудало зими, що обіцяють спалити 10 березня.
Масляна на ВДНГ 2019 у Києві
Також гостей події розважатимуть українські зірки на концерті, що розміститься прямо посеред масового гуляння. Хто ж стане хедлайнером заходу – організатори поки бережуть таємницю. Щодо інших веселощів, то на території парку в час святкування Масляної організатори влаштують змагання з перетягування канатів, бої мішками, змагання зі стрільби в тирі, хода на ходулях, майстер-класи з кування щасливих підков, розіграші подарунків та багато іншого.
Масляна на ВДНГ у Києві: які розваги чекатимуть на киян
Також продовжать працювати головні активності "Зимової Країни на ВДНГ": романтична ковзанка під відкритим небом, тюбінгові гірки, виставка "Замок крижаних скульптур", контактний зоопарк, ферма живих тропічних метеликів і вуличні екстремальні атракціони.
Масляна на ВДНГ у Києві: офіційний постер
Фото: прес-служба