Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 20 випуск: відомо хто потрапив у фінал шоу

У 20 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто покинув кулінарне шоу за крок до фіналу проєкту, а хто боротиметься у нелегкій боротьбі за перемогу у шоу.

У 20 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося, яка з команд справилась із завданням від трійки суддів кулінарного шоу, а хто з тріском провалив це завдання.

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Нагадаємо вам, що команда червоних повинна приготувати хелсі-торт "П'яна вишня", сині – "Празький торт", а жовті – "Золотий ключик".

На все про все в учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" було дві години та доступ до обох комор кулінарного проєкту. Добувати цукор професіоналам потрібно було із фруктів, ягід та інших продуктів, що є в коморі.

Професіонали не шукали легких шляхів та почали експериментувати із консистенціями та інгредієнтами, та чи виправдає результат такий ризиковий шлях?

Першими на вердикт до суддів пішла команда жовтих – Юля та Едуард. Суддя 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво одразу зауважив, що бісквіт у торті посунувся, а за смаком "Золотий ключик" був не надто солодким.

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Другими на вердикт до суддів "Мастер Шеф. Професіонали" вирушили кухарі у червоних фартухах. Професіонали визнали, що їм забракло часу на презентацію торта, але за смаком десерт професіоналів також не вразив Ектора Хіменса-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського

"Без смаку та аромату", – саме так прокоментували судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" "П'яну вишню" хлопців.

А от у команди синіх ззовні десерт нагадував оригінальний "Празький торт" та його смак зумів здивувати суддів смаком та виглядом. Ектор Хіменес-Браво похвалив Євгена Грибеника та Давида Даніеляна із бездоганною роботою.

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" назвали найгірший десерт – це торт команди червоних. Влад Єрмаков та Олександр Цвігун одягнули чорні фартухи та будуть змагатись за місце у фіналі проєкту.

Зазирнути у вічі слабкості

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вирішили пригадати шестірці професіоналів їхній складний шлях на проєкті та підготували для кухарів особливий конкурс. Оскільки помилок припускаються всі, шеф-кухарям доведеться пригадати свою найбільшу поразку на кулінарному шоу.

За 1,5 години кожен із кухарів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" повинен приготувати свою особливу страву, підказку до якої вони знайдуть під коробками-загадками.

Давиду Даніеляну судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" нагадали його провальну страву для відомого героя кіно або серіалу. Сьогодні Давиду потрібно приготувати страву для Бетмена. Євгену Грибенику потрібно повторити культовий батончик "Марс", Олександру Цвігуну – страву інтертеймент, Едуарда Канаряна чекає бій із мікрохвильовкою, Юлії Жигуліній – вразити суддів кулінарного проєкту стравою мінімум на 50 см заввишки.

А от для Влада Єрмакова судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували особливе випробування. У одному із попередніх ефірів, кухар не зумів вразити Катерину Яблонську її нелюбим продуктом – гарбузом. Тому сьогодні, Влад намагатиметься зробити неулюблені продукти Ектора Хіменса-Браво улюбленими! Для цього у кухаря є два оселедці, сира гречка та кріп.

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Ще один бонусом для професіоналів стало оголошення від Володимира Ярославського. Якщо кухар у чорному фартусі зуміє вразити суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" своєю стравою – він одягне білого фартуха.

Давид Даніелян приготував вишукану страву з качиною грудкою, овочами та креветками. Однак, судді розкритикували страву кухаря, адже у ній немає ніякого зв'язку із Бетменом. Також критики зазнали страви Олександра Цвігуна та Євгена Грибеника.

Трійка суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" відзначили роботу Едуарда Канаряна, котрий вдало поєднав у одній страві рибу та птицю й приготував свою страву у мікрохвильовці.

Ектор Хіменес-Браво був в захваті від страви, яку приготував Владислав Єрмаков. Кухар бездоганно поєднав три продукти, які ненавидить головний суддя 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Влад заховав оселедець у фаршмак та перетворив його смак на ідентичний червоній лососевій ікрі, з гречки зробив еспуму, а кріп підсмажив у клярі.

Страву Юлії Жигуліної судді навіть не куштували, адже святковий торт дівчини впав та потік.

За вердиктом суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Влад Єрмаков обміняв свого чорного фартуха на білий та піднявся на балкон переможцем цього випробування. А чорні фартухи одягнули: Юля Жигуліна, Давид Даніелян та Євген Грибеник.

Битва чорних фартухів за крок до мрії

Перед початком битви чорних фартухів, судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" одразу повідомили кухарям, що це буде одне із найскладніших випробувань за весь сезон кулінарного проєкту. Вона складатиметься із чотирьох завдань: за допомогою дартсу учасники оберуть головну техніку у їхній страві, далі потрібно обрати баранець під яким ховається фігурка будівельника, пожежника, лижника або лісоруба.

Давид Даніелян готуватиме страву з використанням фігурки пожежника та техніки смаження, Євген Грибеник поєднуватиме сувід та будівельника, Юля Жигуліна – шок-заморозку та лижника, а Саша Цвігун – желефікацію та лісоруба.

Та це ще не кінець випробування, на кожного професіонала чекає своя коробка-загадка із набором кулінарних відходів, з яких вони готуватимуть ресторанну страву. А презентувати свої страви кухарі будуть на одному із предметів, які повинні органічно влитися у всю концепцію подачі. А саме: каска у Євгена, лупа у Давида, сокира у Саші та залізна дорога у Юлі.

На приготування судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" виділили 1,5 години, які дуже швидко минули. Судді кулінарного шоу скуштували та оцінили кожну страву кухарів у чорному та винесли свій вердикт.

На жаль, за крок до фіналу 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" проєкт покинула Юлія Жигуліна. Страва дівчини вже вдруге була геть не їстівною.

У 21 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми станемо свідками довгоочікуваного фіналу кулінарного проєкту, у якому будуть боротися п'ятеро найсильніших шеф-кухарів сезону. Та тільки один з них переможе у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали".

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