У 15 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто з кулінарів першим покине 10-ку кулінарного проєкту за крок до мрії, а хто доведе суддям свій професіоналізм та кулінарний хист. Ви повинні це побачити - не пропустіть!

У 15 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо продовження кулінарного краштесту на кулінарну логіку від 10-ки найкращих кухарів проєкту. Едуард та Микита очолили команди та обрали су-шефів, котрі допомагатимуть їм у підготовці страв для учасників двох команд.

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А правила судді озвучили тільки для капітанів та су-шефів: потрібно сформувати підказки з інгредієнтів та девайсів, викласти їх на стіл за 7 хвилин відведеного часу.

Однак право створювати на них підказки учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" не зможуть так просто – на капітанів та су-шефів чекає аукціон. Чим менше підказок тим легше отримати страву від суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". За роботою своїх команд капітани та су-шефи будуть спостерігати з екранів моніторів.

Всього страв буде вісім: канелоні, паста Болоньєз, пана кота, голубці, фондан, яйця по-флорентійськи, крокети та крок місьє.

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Дві команди кулінарів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" отримали від трійки суддів кулінарного проєкту півтори години на виконання завдання і приступили до розгадування страв.

Команда червоних швидко розгадала кулінарний ребус від Євгена Грибеника та Едуарда Канаряна, а от у команди синіх виникли проблеми із загадками випробування. Кухарі заплутались та змогли відгадати тільки одну страву з трьох – пасту Болоньєз.

З рахунком 4:1 перемогу здобула команда червоних та піднялась на балкон. На команду синіх у 15 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чекало голосування, у якому команді потрібно обрати двох учасників на чорний фартух.

Оскільки Юля Жигуліна вже була у чорному фартусі, команда проти неї голосувати не могла, тому вибір був невеликий. Команда синіх на чолі з Микитою Алімовим обрала двох кухарів: Владислава Єрмакова та Максима Висоцького.

Одна з найважчих битв сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

На битві чорних фартухів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на кулінарів чекає надважке завдання – поєднати несумісне. Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували для учасників битви чорних лототрон із чорними та білими кульками всередині.

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У білих кульках приховані вишукані продукти: фуагра, устриця, кіноа, лобстер, морський їжак та гребінець. А от у чорних кульках – кров, бульйонний кубик, ліверна ковбаса, тушонка, каша "Артек", в'ялена риба та сирок "Дружба".

Кожному з учасників битви чорних фартухів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" потрібно обрати дві кульки: одну чорну та одну білу, та поєднати інгредієнти з кульок в одній страві за годину відведеного часу.

Юлія Жигуліна готувала страву із крові та гребінця. Влад Єрмаков готував вишукану страву з тушонки та лобстера. Максим Висоцький чаклував над стравою із ліверної ковбаси та устриці, а Давид Даніелян із морського їжака та каші "Артек".

Судді пильно стежили за всіма етапами приготування професіоналів та скуштували приготовані страви. Серед похвальних відгуків про страву Давида Даніеляна, були й гучні поразки. Ектор Хіменес-Браво відмовився куштувати страву учасника 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" – Максима Висоцького. Суддя пояснив, що не бачить у страві хлопця нічого оригінального, а устрицю він куштував не один раз тому знає яка вона на смак.

Після довгих обговорень, судді прийняли непросте рішення та визначились, що у 15 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінарне шоу покидає Максим Висоцький.

Повернення зірок "Мастер Шеф" на кулінарний проєкт

Дев'ять учасників "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону розпочали випробування із виїзного конкурсу, а саме великої закупівлі у супермаркеті. Володимир Ярославський зустрів професіоналів та запропонував учасникам розділитись на дві команди. Першим капітаном став Віктор Самардак та очолив червону команду в яку увійшли: Євген Грибеник, Микита Алімов, Едуард Канарян та Олександр Цвігун. Команду синіх очолив Давид Даніелян та обрав до своєї команди: Владислава Єрмакова, Єфима Кравченко та Юлю Жигуліну.

Обидві команди 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" спочатку повинні продумати меню закладу, який повинен бути у моноформаті. Далі, закупити продукти на виділену суддями суму – 1500 гривень за одну годину та приготувати обрані страви за дві години.

Все меню команди 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали продаватимуть в ролі ресторанів "One Euro Bar", тобто за 30 гривень. Купувати страви в учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть зірки попередніх сезонів "Мастер Шеф". А що найцікавіше, витрачати гроші гості будуть виключно із власного гаманця, тому смак страв та концепція ресторанів, які облаштують професіонали, – важлива.

Команда Віктора Самардака дослухалась до порад успішного шеф-кухаря Євгена Грибеника та буде готувати страви у концепції "Тапас Бар" з різноманітними начинками.

Команда синіх на чолі з Давидом Даніеляном готуватиме відкриті пироги Кіш Лорен з різноманітними начинками. Чия зі стратегій буде виграшною, а хто провалиться з тріском – дізнаємося вже наступної суботи.

У 16 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося в чиєму барі євро більше та як професіонали втілять страви у витвори мистецтва.

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