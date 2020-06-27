Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 18 випуск: шоу покинув єдиний кондитер проєкту

У 18 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" випробують свої кулінарні можливості у створеннях копій їстівних страв та ми дізнаємося, хто покинув проєкт через випробування з дегідратором. Не пропустіть!

У 18 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто не витримає конкуренції та покине кулінарне шоу. На Єфима Кравченко, Сашка Цвігуна та Владислава Єрмакова чекає нелегка битва за місце у проєкті "Мастер Шеф. Професіонали", на якій їм потрібно буде готувати за допомогою дегідратора.

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За півтори години кухарям потрібно приготувати вишуканий напівфабрикат та висушити його за 12 годин у дегідраторі.

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" заллють напівфабрикат професіоналів окропом та визначать, чия страва гідна стати конкурентом популярній локшині швидкого приготування, а хто поїде додому так і не використавши свій шанс на звання найкращого кухаря "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону.

Владислав Єрмаков вирішив приготувати манну кашу та зробив з неї кульки, додав ягід, фруктів та горішків. Єфим Кравченка не раз повторював, що не знає, що саме йому готувати та, що саме ця битва чорних фартухів доведе його до депресії. Хлопець довго ходив по коморі з продуктами та не знав до чого вчепитися. Єфим Кравченко встиг за час конкурсу навіть поїсти ягід, за які йому робили зауваження кухарі з балкона.

Олександр Цвігун готував гриби, курку в карамелі та зробив домашню локшину.

Учасники битви чорних фартухів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" поклали свої заготовки у дегідратори та через 12 годин судді винесуть свій вердикт щодо їхніх страв.

Судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" залишились задоволеними від страви Влада Єрмакова, а Ектор Хіменес-Браво взагалі не міг зупинитись куштуючи манники кухаря. Також, судді відзначили страву Саші Цвігуна, його локшина чудово смакувала та з легкістю може конкурувати з уже відомими стравами швидкого приготування.

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Щодо страви Єфима Кравченка, тут судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" одразу назвали страву занадто простою, не новою та не унікальною. Єфим Кравченко вирішив не мізкувати та приготував суддям 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" звичайну гранолу з фруктами.

Ектор Хіменес-Браво зазначив, що вівсянка, яку він купує у звичайному магазині, краще смакує, аніж приготована кухарем страва. За одноголосним рішенням суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" у 18 випуску кулінарне шоу покинув Єфим Кравченко.

Підробити ідеальне, або як надурити суперника

Та на цьому шоу не закінчується, на сімох учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чекає нове, вкрай цікаве завдання від суддів кулінарного шоу. Та спочатку судді кулінарного шоу запропонували учасникам визначитись із капітанами.

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Першим капітаном визвався Влад Єрмаков, він очолить червону команду, а капітаном синіх став Едуард Канарян. До команди червоних увійшов Саша Цвігун, Давид Даніелян та Юлія Жигуліна, до синіх – Віктор Самардак, Євген Грибеник.

"Випробувати себе у мистецтві підробляти", – саме так звучало завдання від суддів для кухарів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". За одну годину, кулінарам потрібно приготувати дві вишукані ресторанні страви, у яких команда суперників повинна відчути всі нотки смаку, розпізнати залучені кулінарні техніки та відгадати інгредієнти страви, щоб у другій частині випробування приготувати точну її копію. Та страва повинна бути завуальована, адже команда, що не справиться із завданням та не приготує досконалу страву команди суперника – програє, а автори найкращих підробок стануть переможцями.

Сині вирішили готувати філе перепілки з грибами, соус на перепілці, другою стравою стала славетна сигара Віктора Самардака, з кремом з вершків та арахісом і малиною.

Червоні приготували для команди суперника мариновану редьку у ягодах та фруктах, начинили її анчоусами та гребінцями у соусі з каракатиці. Другою стравою став суп, у який Юля Жигуліна поклала всього 4 інгредієнти; курку, картоплю, кролик та морква.

Після закінчення першого етапу приготування, команди помінялися кухнями та приступили до розгадування страви команди суперника. Якщо у стравах на перший погляд було все зрозуміло по інгредієнтах, то скуштувавши учасники остаточно заплуталися.

Судді ретельно куштували всі приготовані страви командами та оцінили старання кулінарів. У кожної з команд були помилки та команда червоних краще справилася із завданням, а от синім не поталанило із супом червоних.

Ектор Хіменес-Браво попросив Едуарда Канаряна назвати двох учасників, котрі одягнуть чорні фартухи. Капітан команди синіх одягнув чорний фартух на себе та на Євгена Грибеника.

Випробування ковбасою

Як капітан переможець попереднього конкурсу, судді 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запропонували Владу Єрмакову очолити першу команду, кухар обрав червоний колір фартухів. До червоних увійшов Саша Цвігун, Едік Канарян та Юля Жигуліна. Віктор Самардак очолив команду синіх, у якій були – Женя Грибеник та Давид Даніелян.

Головним завданням другого випробування 18 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" стали авторські ковбасні вироби. Кожній команді за дві години потрібно придумати ковбасне меню із 5 різних ковбасних виробів чи сосисок. Також, командам потрібно приготувати до кожної страви оригінальний соус та, за бажанням, авторський гарнір.

Оцінювати приготовані ковбасні вироби кухарів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть віртуози м'ясних страв – 7 представників відомої м'ясної компанії в Україні.

Головним критерієм оцінок для професіоналів буде винятковий смак та оригінальність приготованих страв. Та чи справились кухарі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" із цим не легким завданням ми дізнаємося вже наступної суботи, у 19 випуску кулінарного шоу.

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