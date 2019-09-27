Мастер Шеф 9 сезон 5 випуск: перше кохання на проєкті та неочікуваний виліт учасника з шоу

Сьогодні у 5 випуску шоу "Мастер Шеф" 9 сезону буде гаряче не тільки від страв приготованих кулінарами-аматорами, але й від зізнань у коханні, перших стратегій на перемогу та нових кулінарних конкурсів.

Ось і стартував новий 5 випуск 9 сезону шоу "Мастер Шеф", 16 учасників вже готові до боротьби за головний приз кулінарного шоу та омріяний китель, на який ще потрібно добряче попрацювати.

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Традиційно кулінарів-аматорів на кухні "Мастер Шеф" зустріла трійка суддів проєкту: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ліза Глінська. На учасників вже чекали чотири піраміди з фартухів, а це означає, що перший конкурс буде командний. Кулінари-аматори вже здогадалися, що 9 сезон проєкту значно відрізняється від попередніх. Прем'єрні нові конкурси та нові правила проєкту вражають складністю та фантазією, адже перший конкурс у цьому випуску саме такий.

Буряк, квасоля, квашена капуста...що за страва?

Перший конкурс схожий на кулінарні загадки по світлинах. На учасників у павільйоні кулінарного шоу вже чекав великий телевізор із завантаженими світлинами, за якими потрібно було відгадати страву. А також першими натиснути на сигнальну кнопку, озвучити свій варіант та згодом приготувати її. Ектор особисто обрав трьох капітанів команд, та наголосив, що за кожну невірну відповідь він залишатиме на команду чорний фартух. Якщо ж по закінченні конкурсу команда програє через невдало приготовані страви, учасники змушені будуть одягнути ту кількість чорних фартухів, яку вони отримали за невірні відповіді.

Першим капітоном стала Юля "сексі-кухня", разом з нею у капітанстві деб'ютувала Олександра та Елеонора. Та ще з минулого випуску, учасник Сергій отримав покарання від суддів, чорний фартух на цей ефір, з яким він боротиметься у битві чорних, або зніме його у якомусь із конкурсів.

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Після обрання кольорів для команди та визначення із складом учасників Володимир Ярославський наголосив, що на відгадування страв та приготування їх, у команд є дві години. Більше страв, більше шансів на перемогу команди у конкурсі.

Команда синіх відгадала такі класичні страви як: Чілі кон карне, салат Шуба та Вінігрет. Червоні окрім двох неправильних відповідей і відповідно двох чорних фартухів, відгадали Лобіо, Крем-брюле та шоколадний Фондан. Жовта команда готувала італійську Лазанью, салат Цезар та грузинську Домлу з бараниною.

Судді по закінченні конкурсу куштували та критикували страви трьох команд. Ектор був узахваті від Чілі кон карне, яке особисто приготував Сергій із синьої команди. Ця страва була справді "чоловічою" із яскраво вираженими смаками прянощів, гостроти зеленого перцю та власноруч випеченими тортильями. Загалом, синю команду судді шоу підняли на балкон та вручили капітану Елеонорі подарунок від спонсора. Жовті теж піднялись до переможців конкурсу на балкон, хоч і не були найкращими.

Ліза Глінська відмовилась куштувати Крем-брюле червоних. Десерт був зіпсований, кулінари-аматори не витримали правильну температуру та перезбили жовтки, що перетворило смаколик на неїстівну страву. Як ви вже зрозуміли, червона команда програла перший конкурс та троє учасників одягнули чорні фартухи – Вова, Петро та Руслан.

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Як село зустріло учасників "Мастер Шеф"

Другий конкурс, який чекав на 16 учасників проєкту – це виїздний в село Вишеньки. Судді зустріли учасників при дорозі, з двома невеличкими кошиками з червоними та синіми фартухами, які лежали на сіні.

Нагодувати все село! Ось яким було головне завдання для учасників "Мастер Шеф" та на його виконання у учасників було три години. Але це ще не всі умови конкурсу! Судді не привезли кулінарам продуктів, їх вони повинні випросити або заробити у мешканців села. Капітанами цього не легкого конкурсу стала Елеонора, як найкращий капітан попереднього конкурсу, та у суперники вона обрала Юлю "сексі-кухня". Ви теж задумались чи не стратегія це у дівчини така?! Будемо знати по закінченні конкурсу хто ж таки сильніши серед дівчат.

Після традиційної фрази: "Час пішов" від Володимира Ярославського, учасники кинули хто куди... Юля розділила свою синю команду на пари, щоб порівну розділити навантаження від продуктів, які вони випросять у селян.

Кохання на проєкті "Мастер Шеф"

Сама ж Юля обрала собі в пару Перта Косовського, з яким у дівчини романтичні стосунки. На інтерв'ю Юля відверто зізналася, що вони з Петром пара, і він саме той кого вона шукала.

Господарі першої сільської хати у яку попала закохана пара, попросили синіх помити автомобіль за продукти. Юля визвалась до миття авто, але як завжди Петро, як мужній джентельмен та чоловік, довів діло до кінця та вимив автівку господарів будинку.

Червоній команді пощастило трохи більше, їх пригощали домашньою калганівкою та салом. Пропонували кабана, нутрію та навіть віддали велосипед, як транспорт для швидшого пересування учасників.

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Час пройшов дуже швидко, та мешканці села Вишенька вже вишикувались до столів, щоб покуштувати замовлені кулінарам страви. Найбільше селянам сподобались такі страви як: еклери червоних та млинці команди синіх.

Селяни віддали свій перший голос команді синіх, так і за традицією першого голосу, перемогла також ця команда! Рахунок по закінченні конкурсу був 98 проти 80 голосів, отже, Юлія реваншувала у чесному поєдинку та перемогла Елеонору.

Команді переможених доведеться методом голосування обрати двох колег, які довели команду до програшу. Капітан червоних Елеонора проголосувала першою за Юлію Клименко та її лимонад. Другий голос Елеонора віддала Андрію Боденку за його картопляний гратен. Та в команди червоних зовсім інша думка, щодо найслабшого учасника – всі учасники одноголосно проголосували за капітана команди. Юлії Клименко таки не вдалося уникнути чорного фартуха, вона теж буде змагатись і битві чорних.

Сама Юлія Клименко не погодилась із рішенням команди та навіть назвала це вега-расизмом, адже тільки вона з усіх учасників не їсть м'яса.

Експрес-битва чорних фартухів

П'ятеро учасників проєкту "Мастер Шеф" буду змагатись у трьох експрес-битвах, які проводитимуть успішні учасники "Мастер Шеф. Професіонали". По 5 хвилин на кожен етап, хто з власників чорних фартухів покаже свій справжній кулінарний хист, а хто залишить проєкт вже сьогодні.

Отже, першу експрес битву провів Костя Лайпаков, а завданням було розібрати тушку курки на два філе, дві гомілки, два стегна, два крила та суповий набір.

Чим акуратнішою та чистою буде виконана робота, тим ціннішою буде нагорода. Великим здивуванням для усіх стала Юлія "веган", яка отримала перемогу у першій битві. Дівчина ідеально розібрала курку та отримала стейк Тібон. Це яловичий стейк, який славиться своєю популярністю у цілому світі.

Лузером у битві вийшов Вова, його призом був кулінарний фарш.

Другою експрес-битвою керував шеф з 25-річним досвідом Олександр Абрамов. Він показав учасникам, як правильно почистити аспарагус та зробити з нього карпаччо. Лідером перегонів Олександр обрав Вову, Юля ж отримала останнє місце і сочевицю в розсолі.

Третьою експрес-битвою керував Юрій Негрич. Завдання для учасників у чорному полягало у приготуванні кнелі з ксантану (загущувач, який не потребує термічної обробки) та крем-сиру. Цю битву виграла Юлія Клименко та отримала від Юри сир Пармезан. Найгірші кнелі були Вови, йому потрібно було зскребти з мороженої піци сир в супермаркеті.

Зіркова страва з не зіркових продуктів

На приготування у п'ятірки лузерів 5 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" була тільки одна година. Ектор наголосив, що страва на 80% повинна складатись із тих продуктів, які учасники вибороли своїми вміннями, а 20% допоміжних продуктів можна набрати в коморі.

Учасники битви чорних фартухів з останніх сил готували страви на кулінарній битві, Юлія готувала стейк та учасники провокували учасницю на "гріх", адже вона не їсть м'яса. Дівчина не піддалась на вигуки з балкону та вирішила не пробувати свою страву.

Елеонора та Руслан на перший погляд теж справились з своїми стравами, чого не скажеш про Вову та Петра. Його кохана дівчина Юля "сексі-кухня" намагалась як могла підтримати свою половинку.

До вердикту суддів залишилось зовсім мало часу. Хто покине шоу "Мастер Шеф" у 5 випуску 9 сезону дізнаємось вже зовсім скоро.

Хто покинув шоу "Мастер Шеф" 9 сезон 5 випуск

Всі п'ять учасників презентували трійці суддів свої страви з битви чорних фартухів. Ектор відзначив страви Юлії Клименко і відправив їх на балкон. Страви Елеонори, Руслана та Петра теж відзначили судді, а от Кіш Лорен Вови не пропікся та подальша участь учасника у проєкті під питанням.

За рішення суддів та за зіпсовану страву Володимир покинув проєкт "Мастер Шеф".

У наступному випуску кулінарного шоу ви побачите хто ж з кухарів найекономніший та зуміє приготувати страву без відходів. Ревізор на кухні "Мастер Шеф" та перші сльози та скандали на проєкті. Не пропустіть!

Дивіться "Мастер Шеф" 9 сезон 5 випуск онлайн скоро...