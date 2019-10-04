"Мастер Шеф" 9 сезон 6 випуск: хто покинув шоу через ревізора

У 6 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" судді підготували для учасників нові конкурси та випробування, які перевірять їх на уважність, людяність та витривалість. Без сварок та покарань за стосунки учасників теж не обійшлося...

Сьогодні у 6 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" судді кулінарного шоу підготували для учаснисників нові випробування. Перше з них – це перевірка на економність кулінарів-аматорів. А точніше, безвідходне виробництво.

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Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ліза Глінська зустріли п'ятнадцятку кулінарів-аматорів на кухні проєкту та оголосили правила першого конкурсу. Одна година часу, п'ять хвилин на вибір продуктів у коморі та вільний політ із вибором страви. Як здалось на перший погляд, умови конкурсу досить прості, але завжди є одне "але".

Ектор наголосив, що це ще не всі правила гри, кожен кулінар отримав посудину, у якій наприкінці конкурсу буде зібрана вся не викоростана продукція учасника: жмих, луска з риби та навіть залишки каш та соусів. Ці миски заміняли сміттєві баки учасників, за вагою яких Ектор визначить найбільш не економних учасників кулінарної битви.

Як приклад, суддя проєкту приготував для учасників страву з креветок у тісті катаїфі із соусом Біск та пюре з горошку. З відходів у Ектора залишились три маленькі мисочки з жмихом від горошку, панцирі з креветок та олія з фритюру.

Перед початком конкурсу Ектор ще раз наголосив кулінарам-аматорам, що безвідходне виробництво – це новий тренд у сучасному суспільстві та закликав використовувати весь потенціал продуктів.

Що тільки не вигадували кулінари-аматори, використовували шкірки з картоплі та батату та робили з них чіпси, виварювали відходи у каструлі та випарювали з них рідину. Марія взяла собі маленьку рибку, щоб при філеєванні отримати менше відходів. Та не всі учасники були економними, Руслан "Лоліта" відверто сказав, що економія це не для нього та понабирав просто гору продуктів. Ектор теж відзначив учасника, та підколов його, вказавши на велику кількість продуктів.

По закінченні конкурсу Ектор зважив всі миски та визначив, що найбільше відходів було у Русіка "Лоліта" 962 грами, у Андрія 512 грам та Елеонори у якої відходи заважили 548 грам. Троє кулінарів-аматорів одягнули чорні фартухи. Та конкурс ще не закінчився, суддям потрібно скуштувати страви учасників, які справились із завданням.

Судді проєкту "Мастер Шеф" одноголосно обрали найкращою стравою морепродукти під соусом з устриць та манго, які готувала "Аннушка". Дівчина отримала похвалу суддів та подарунок від спонсора проєкту.

Найгіршою стравою стала з риби, яку готувала Марія. Її надмірна економність та жага до перемоги шляхом хитрощів зіграла з дівчиною злий жарт. Вона одягнула четвертий чорний фартух у 6 випуску 9 сезону проєкту "Мастер Шеф".

Ревізор на проєкті "Мастер Шеф"

Другий конкурс теж став для учасників проєкту "Мастер Шеф" великим сюрпризом. Кулінарів-аматорів зустріли на кухні проєкту Ліза Глінська та Володимир Ярославський, що викликало подив в очах кулінарів. А куди ж подівся Ектор? Із вигуками та білою рукавичкою ревізора, суддя повільно зайшов до павільйону та почав імітувати популярний український телепроєкт "Ревізор". Ектор навіть жартома перевірив на стерильність лисину колеги Володимира Ярославсько та вигукну "Чисто!".

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На цьому жарти для кулінарів-аматорів закінчилися. Судді озвучили доволі цікаві правила другого конкурсу та зазначили, що у цій битві переможе найуважніший учасник.

Білі фартухи будуть готувати страву, а учасники у чорних фартухах будуть "ревізорами". Вони контролюватимуть процес приготування, та якщо виявлять помилку у колеги, кликатимуть Ектора для підтвердження помилки. Якщо ж суддя "Мастер Шеф" погодиться із порушенням, кулінари міняються місцями, чорний фартух готує, а власник білого фартуху шукатиме помилки у колег, щоб зайняти їхнє місце та продовжити готувати свою страву далі.

Під час цього конкурсу кулінари-аматори "здавали" своїх колег за зайві девайси, неправильну техніку приготування, поганий смак та порушення гігієни на кухні. Руслан "Лоліта" отримав зауваження за неправильне сусідство продуктів, а Петро з Юлею за зайвий апельсин у страві.

Так як всі учасники проєкту готували одну і ту ж страву – качину грудку з вишневим соусом, сирними крокетами та пюре з гарбуза та обліпихи, тому і шанси були рівні у всіх на проєкті. Та за дві години конкурсу не всі кулінари-аматори зуміли стати "ревізорами" та змінити чорний фартух на білий.

Кохання чи "Мастер Шеф", що обрали учасники проєкту

Закохана пара кулінарного проєкту за колективну роботу над стравою отримали суворе покарання від Ектора, адже він вже неодноразово робив зауваження парі кулінарів. Суддя дав пораду закоханим Петру та Юлі, а саме залишати їхні стосунки за дверима "Мастер Шеф".

Ектор Хіменес-Браво не обійшовся з порушниками самими лиш порадами та настановами, він покарав Петра одягнувши його у чорний фартух, а Юлю залишив у білому. Цим самим надавши урок парочці кулінарів, натякнувши Юлі, що Петро вже втретє одягнув чорний фартух через дівчину.

Таємничі коробки битви "чорних"

Лузерами конкурсу стали Руслан "Лоліта", який так і не зміг зняти чорний фартух, Петро, Артем, Елеонора, Юля та "Аннушка".

З самого ранку учасників битви "чорних" забрали з павільйону "Мастер Шеф" та привезли в село. На них, у мальовничому куточку України, вже чекав Володимир Ярославський із дивними "помічниками" для битви лузерів. Це були: тачка, рядно, діжка, радянський холодильник на колесах, дитячий візок та велосипед. Суддя пояснив, що кожен учасник битви має обрати собі транспорт, тягнучи картку з назвою обраного. Також у розпорядженні у них була карта із позначкою, на якій знаходяться продукти та година часу для їхнього пошуку. З продуктів, які учасники здобудуть за відведений час вони повинні приготувати вишуканий десерт ресторанного рівня. Продукти на виїзді чекали учасників за кілька кілометрів від точки старту та знаходились у однакових коробках та ніяк не позначені.

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Елеонора витягнула рядно, Русік тачку, "Аннушка" холодильник, Юля діжку, Артем дитячий візок та Петрові залишився велосипед. Учасники на випередки бігли селом шукаючи коробки з продуктами. Як ж впорається тендітна "Аннушка" з величезним радянським холодильником?! Дівчина не здалась та не розгубилася, вона попросила допомоги у місцевого хлопця Сергія, який не зміг їй відмовити.

Із здобутих потом і витраченими силами продуктів, кулінари аматори проєкту "Мастер Шеф" повернулись до павільйону шоу та продовжили битву чорних фартухів. Там їх вже чекали їхні колеги, які вболівали за ними з балкону.

Десерт та півтори години на приготування минули швидко для учасників. Арсен вирішив готувати штрудель з яблуками і корицею, Петро обрав тарт з шоколадним ганашем і грушою, Русік готував тарталетку з апельсиновим курдом та меренгою. Елеонора чаклувала над яблучною шарлоткою, "Аннушка" пекла пісний бісквіт, а Юля шоколадно-апельсиновий кекс з цілою грушою і крамблом.

Хто покинув проєкт "Мастер Шеф" у 6 випуску

Без сварок теж не обійшлося. Після формування презентацій своїх десертів для суддів, кулінари вийшли на перерву перед вердиктами та настільки емоційно переживали за колег у чорному, що аж пересварилися.

Трійка суддів проєкту "Мастер Шеф" скуштувавши кожну приготовану страву не змогла попрощатись із жодним учасником у чорному фартусі. Всі страви були добре приготовані, тому ніхто з учасників проєкту не покинув 6 випуск кулінарного шоу "Мастер Шеф".

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