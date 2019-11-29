"Мастер Шеф" 9 сезон 14 випуск: сльози, кров та лайка на кухні кулінарного шоу

У 14 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" дев'ятка кулінарів-аматорів буде заробляти гроші, щоб купити продукти для латиноамериканських гостей. Ектор Хіменс-Браво очолить одразу дві команди та доведе до сліз наймужнішу учасницю проєкту "Мастер Шеф". Також, ми дізнаємось хто покине проєкт "Мастер Шеф"

Хто не ризикує, той не заробляє!

Саме під таким девізом розпочався перший конкурс на кулінарному проєкті "Мастер Шеф" 9 сезону 14 випуску. 9 учасників увірвались на кухню "Мастер Шеф" у своїх білих фартухах в очікуванні нового захопливого випробування. Адже трійка суддів "Мастер Шеф" вже не раз дививувала кулінарів-аматорів незвичними та повчальними конкурсами.

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Ліза Глінська привітала учасників із новим тижнем на проєкті та наголосила, що в кулінарів-аматорів вже 36 випробувань позаду на шоу "Мастер Шеф". А це означає, що вони вже готові до нових найвідповідальніших завдань, які не тільки загартують кулінарів до ресторанного бізнесу, а й випробують їхню кулінарну майстерність та вміння заробляти гроші.

У першому конкурсі кулінарам-аматорам потрібно заробити своїми стравами, які учасники приготують за картками-загадками від суддів, на продукти для наступного конкурсу.

Пекельні картки від суддів

Отже, у Лізи Глінської зелені картки-загадки із класичними стравами, у Володимира Ярославського жовті із кулінарним ускладненням, а у Ектора Хіменеса-Браво червоні – обмеження процесу приготування на шоу "Мастер Шеф".

Учасникам необов'язково брати всі три картки, вони можуть обрати лиш одну та отримати за бездоганне приготування 500 гривень. Якщо ж кулінар обере дві картки отримає 1000 гривень, а за три 1500 гривень.

Першим обирати картки та визначити, щож йому потрібно приготувати визвався Русік Лучков. Хлопцю випали равіолі, в другій картці на нього чекало ускладнення завдання – додати у страву томати. Русік вирішив обирати і третю картку, у ній була умова, готувати з дзвоником в руці.

"Аннушка" готувала Біск з яблуком на офісному круіслі. Юля Лазанью з цибулею, ускладнення для дівчини – це не куштувати страву. Сергію випало готувати профітролі з кремом, із додаванням буряка та букетом квітів у руці. У кожного учасника було складне завдання та от чи всі з ним справляться? Дізнаємось вже зараз!

Дві години на приготування та шалений ритм роботи, у якому неможна забувати про якість. Чим більше страв приготують учасники, тим більше грошей вони зароблять для наступного конкурсу.

Русік Лучков у погоні за першість забув про якість та Ектор не прийняв його страву через неправильну форму та товсте тісто у равіолях. Русік не зупинився на цьому та обрав наступну картку де на нього чекав шоколадний фондан, з додаванням імбиру та мікрокухня.

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Не прийняв страви Ектор і у Лілі, Олександри та Руслана Шиліна. Чого не скажеш про Сергія, який за дві години приготував бездоганні дві страви та заробив 3000 гривень. Руслан Лучков теж приготував ще дві страви та отримав 3000 гривень. Наздогнати хлопців більше не зміг ніхто із учасників проєкту "Мастер Шеф". Всі крім Лілі, яка ледь-ледь приготувала одну страву на 500 гривень, отримали по 1500 гривень. А Юля дві години готувала лазанью, це дуже довго, як для цієї страви.

Завдання ускладнюється тим, що на продукти для другого конкурсу потрібно заробити гроші і вже потім замовити на них продукти для виїздного конкурсу. Особливі гості чекатимуть на кулінарів-аматорів – десять земляків Ектора Хіменеса-Браво, вихідців з Південної Америки, які вирішили пов'язати своє життя з Україною.

Сергій і Русік стали лідерами по зароблених коштах та Ектор запросив хлопців обрати колір фартуха для майбутніх команд та набрати учасників. Сергій обрав червоний колір фартухів та обрав Руслана Шиліна, Петра та "Аннушку". Русік залишився з синіми фартухами та обрав Олександру, Лілю, Юлю та Артема.

Ектор Хіменес-Браво – капітан

У команди червоних було 7500 тисяч гривень на продукти, у синіх 8000 гривень За ніч команди повинні скласти ресторанне меню з закуски, двох головних страв та десерту. Головним запитанням другого конкурсу стало хто ж буде капітанами команд? Адже, судді не сказали хлопцям про капітанство. Ектор Хіменес-Браво заінтригував учасників та сказав, що Русік та Сергій будуть су шефами, капітан у обох команд буде один. І ним став сам суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" всіх сезонів – Ектор Хіменс-Браво! Так, так... сам Ектор буде керувати одночасно двома командами. Здається, буде гаряче.

Команди зачитали свої запропоновані меню для Ектора та розпочали готування на своїй першій професійній кухні у елітному ресторані. Сині поставили всі свої ставки на севіче з морепродуктів та не прогадали. Гостям із Америки дуже сподобалась ця закуска та вони радо куштували її у ресторані.

Команда червоних була у меншості, адже в команді було тільки четверо кулінарів, ще й Петро намагався вразити Ектора швидкою нарізкою овочів та порізав пальця.

Закохана пара 9 сезону, Юля та Петро, потрапили у різні команди та стали прямими конкурентами. Ну і звичайно ж, не обійшлось без сварок між парочкою кулінарів, закохані лаялись впродовж цілого конкурсу. Та не тільки лайка від Юлі та Петра лунала на професійній кухні ресторану. Ектор Хімнес-Браво, який керував обома командами учасників, невдоволено робив елементарні зауваження кулінарам та навіть кричав на учасників. Особливо відзначилась Ліля, яка впродовж проєкту "Мастер Шеф" позиціонує себе як сильний та майстерний кулінар-аматор, та у цьому конкурсі дівчина розгубиласьта навіть заплакала від крику судді.

Після видачі всіх страв для гостей із Південної Америки, вони віддавали свій голос за команду, яка краще справилась із завданням. Рахунок вразив усіх, 8 голосів у синіх та лише два голоси у червоних.

За правилами конкурсу, всі учасники команди, що програла одягають чорні фартухи та будуть боротись за подальшу участь у конкурсі.

Хто покинув "Мастер Шеф"

Петро, Сергій, "Аннушка" та Руслан Шилін одягнули чорні фартухи та стали за поверхні на кухні "Мастер Шеф", за якими, їх вже чекали коробки-загадки. Під ними, для кожного учасника, лежав один монопродукт, який стане зіркою майбутньої страви, яка й буде вирішувати подальшу долю кулінара в проєкті.

У Сергія – яблука, в Петра – батат, "Аннушки" – стебло селери та у Руслана – апельсини. Та це ще не всі сюрпризи на битві чорних. На приготування у лузерів 14 випуску 9 сезону "Мастер Шеф" буде 1,5 години, але продуктова на кухні закрита. За кожен додатковий продукт, для майбутньої страви із продуктом зіркою, потрібно віддати 10 хвилин від загального часу.

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Хто піде на ризик, а хто обійдеться мінімальним набором продуктів, та через помилку покине 9 сезон "Мастер Шеф" закрок до мрії. Сергій, "Аннушка" та Руслан справились із завданням битви чорних. А от Петру так не пощастило, судді знайшли недоліки у презентації учасника. Та саме зараз їхню долю вирішуватимуть страви, які вони приготували та вердикт суддів "Мастер Шеф". Судді хотіли побачити наскільки винахідливими можуть бути учасники при обмеженій кількості продуктів.

Всі четверо учасників довели суддям, що гідні продовжувати боротьбу на "Мастер Шеф" 9 сезону. Петро, Сергій, "Аннушка" та Руслан залишаються на проєкті "Мастер Шеф".

У 15 випуску 9 сезону проєкту "Мастер Шеф" до кулінарів-аматорів приїде ціла збірна сезонів "Мастер Шеф", щоб помірятись силами! Нас чекає шалена битва сезонів та її зірки: Вітя Перехрест, Віталія Іващенко, Наталя Петрик, Влад Міцкевич та королева 5 сезону "Мастер Шеф" – Катерина Велика. І це ще не всі сюрпризи! До зустрічі наступної п'ятниці. Не пропустіть!

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