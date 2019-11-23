Хто покинув 9 сезон "Мастер Шеф" у 13 випуску так і не дійшовши до кителя

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Хто покинув "Мастер Шеф" 9 сезон 13 випуск / LifeStyle

13 випуск кулінарного шоу "Мастер Шеф" 9 сезону покинув мужній та цілеспрямований учасник – Андрій Боденко.

Андрій Боденко – 27-річний юрист, який покинув улюблену справу та вирішив піти в кулінарію. Хлопець був ярим борцем за права людей та консультував їх у своїй компанії! 

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Андрій переїхав до столиці із рідного Харкова 5 років тому. Відтоді його життя змінилося, як і смаки та цілі у житті. Сьогодні, хлопець прагне більш творчої роботи та готовий навчатись і йти до мети великого кулінара.

Шлях на проєкті "Мастер Шеф" 9 сезону у хлопця був доволі нелегким. На кастингу Андрій приготував суддям проєкту філе міньйон з гарбузовим пюре. Ця страва сподобалась суддям та він потрапив у 50 найкращих кулінарів-аматорів 9 сезону проєкту "Мастер Шеф".

Згодом потрапив у омріяну десятку кулінарного шоу "Мастер Шеф". Андрій з випуску у випуск потрапляв у чорні фартухи та йому завжди вдавалося здивувати трійку суддів проєкту своїм кулінарним талантом.

Страва з качки переслідувала кулінара-аматора конкурс за конкурсом. Також, вона вирішила його долю і у останньому конкурсі на проєкті "Мастер Шеф". Андрій не справився із поставленим завданням від Ектора Хіменеса-Браво та погано витопив жир з качки та провалив завдання, за що і покинув кулінарне шоу.

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Бажаємо Андрію Боденко не здаватися та впевнено йти до своєї мети у світі кулінарії!

 

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
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