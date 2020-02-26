Мастер Шеф Професіонали 2 сезон: дата виходу кулінарного шоу

Вже цієї суботи, 29 лютого, стартує 2 сезон кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали". Тисячі шеф-кухарів боротимуться за місце у найпопулярнішому шоу в країні – "Мастер Шеф". Не пропустіть початок мегакрутого сезону кулінарного проєкту, а про найгарячіші моменти ми розповідатимемо вам щосуботи на LifeStyle 24.

У 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали", який стартує вже у цю суботу, 29 лютого, на шеф-кухарів чекають, окрім нових захопливих конкурсів та випробувань, оновлений склад суддів. Місце Єлизавети Глінської посіла Ольга Мартиновська – переможниця 3 сезону "Мастер Шеф".

Щоб повернутись на улюблену кухню, дівчина покинула Париж, де вже кілька років працює та проживає. Нова суддя кулінарного проєкту закінчила навчання в популярній школі кулінарного мистецтва Le Cordon Bleu та стала співвласницею ресторану Les Foodies у Парижі. Ольга Мартиновська буде оцінювати учасників 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на рівні з незмінним суддею проєкту – Ектором Хіменесом-Браво та Володимиром Ярославським.

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2 сезон кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" обіцяє бути ще більш захопливим, адже за перемогу у проєкті боротимуться кулінари з різних куточків світу. Також, на проєкт "Мастер Шеф" провернеться легенда 3 сезону кулінарного проєкту – Анатолій Цуперяк. Хлопець боровся за перемогу у "Мастер Шеф" разом з Ольгою Мартиновською, проте так і не зміг вийти у фінал та покинув кулінарне шоу.

Анатолій Цуперяк запам'ятався глядачам гострим гумором, гарячим закарпатським темпераментом та сотнею кумедних фраз, які після закінчення 3 сезону ще довго підкорювали соцмережі. Як складуться стосунки Толіка з новою суддею "Мастер Шеф. Професіонали" – Ольгою Мартиновською на проєкті, побачимо вже у цю суботу!

Нова суддя на "Мастер Шеф. Професіонали" відео:

Над новим 2 сезоном "Мастер Шеф. Професіонали" працює більше сотні осіб, які старанно виконують свою роботу, вигадають нові, ще більш захопливі випробування та розробляють головну концепцію кулінарного шоу. А перчинкою на святковому торті стануть нові учасники проєкту "Мастер Шеф. Професіонали", які відкриються глядачам не тільки як вправні кулінари, а й оголять свою душу перед камерами.

Отож, не пропустіть 1 випуск "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону 29 лютого, а дізнатись про найяскравіші моменти кулінарного шоу ви можете на LifeStyle 24. Ми будемо стежити за кожним випуском 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та висвітлювати його. Не пропустіть початок нового захопливого сезону та кулінарних боїв між професіоналами – вже у цю суботу!

Анонс 1 випуску "Мастер Шеф. Професіонали" відео: