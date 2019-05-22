Материнство без фільтрів: Емі Шумер показала відверті знімки з молоковідсмоктувачами

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Емі Шумер
Емі Шумер / Instagram / @amyschumer

37-річна американська комедійна акторка Емі Шумер, яка на початку травня народила свого первістка, показала реалістичні кадри того, як проходить материнство у перші тижні після пологів без жодних "прикрас".

Відверті знімки зірка фільму "Дівчина без комплексів" опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Материнство в соціальних мережах здебільшого змальовують на фотографіях з усміхненими стрункими дівчатами, які після пологів одягають обтислі сукні, підбори та виходять на світські заходи.

Однак реальне життя значно відрізняється від "ідеальних фото в Instagram". Це підтверджує Емі Шумер, яка показала справжнє материнство: а в неї воно з молоковідсмоктувачами на грудях та щасливим, водночас втомленим лицем.

Емі Шумер
Емі Шумер / Instagram / @amyschumer

Додамо, що для Емі Шумер та її чоловіка Кріса Фішера це перша дитина. Пара взяла шлюб в лютому минулого року лише через три місяці після початку роману. У жовтні 2018 року зірка оголосила про те, що незабаром вони з коханим стануть батьками. Лишень вчора Шумер розсекретила стать дитини, повідомивши шанувальників про те, що чекає на сина.

Емі Шумер
Емі Шумер / Instagram / @amyschumer

Хто така Емі Шумер?Популярна комедійна акторка, відома за ролями у фільмах "Красуня на всю голову", "Дівчина без комплексів", "Шукаю друга на кінець світу", "Безсоромна мандрівка", "Відважні" та ін. Емі Шумер відома також за участю в протестах: зірка неодноразово приєднувалась до людей, що виступали проти політиків, які засвітились у секс-скандалах.

Раніше популярна акторка і новоспечена мама Рейчел МакАдамс, відома ролями у фільмах "Щоденник пам'яті" та "Клятва", знялася у фотосесії для журналу Girls Girls Girls.

Знімання провели після шести місяців, як Рейчел народила. У той час вона годувала дитину грудьми, а у перервах між зйомками акторка зціджувала молоко. Фотосесію згодом назвали надто провокаційною.


Рейчел МакАдамс / Instagram @rachelmcadams1

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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