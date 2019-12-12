"Матриця 4": творці назвали дату прем'єри, яка співпадає з виходом фільму "Джон Вік 4"

Довгоочікуване продовження фільму "Матриця" нарешті отримало точну дату релізу. Фанати науково-фантастичної стрічки зможуть побачити четверту частину вже 21 травня 2021 року.

Кінокомпанія Warner Bros., яка займається зйомками четвертої частини "Матриці" повідомила дату прем'єри, про що пише видання The Hollywood Reporter.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про акторський склад фільму. Так, у продовженні "Матриці" зіграють Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, які відомі своїми ролями попередній частині, а також Ях'я Абдул-Матін II, Джессіка Генвік і Ніл Патрік Гарріс, для яких Всесвіт Матриці буде новинкою.

Проте творці фільму не заперечують той факт, що акторський склад буде доповнюватися, а зйомки розпочнуться вже в лютому 2020 року. Попри те, що деталі сюжет поки що тримаються в таємниці, дата світового релізу вже назначена. Фільм "Матриця 4" вийде 21 травня 2021 року. Що цікаво, на цей же день запланована прем’єра стрічку "Джон Вік 4".

Що таке "Матриця"? Серія фільмів "Матриця" знята у жанрах кіберпанк і наукова фантастика. Станом на грудень 2019 року франшиза вміщує в собі трилогію художніх фільмів, яка почалася з "Матриці" (1999) та продовжилася частинами "Матриця: Перезавантаження" (2003) і "Матриця: Революція" (2003). Сценарії до трьох фільмів, а також режисерську роботу виконали брати Ендрю і Ларрі Вачовскі, а продюсером картин виступив Джоел Сілвер. Франшиза належить компанії Warner Bros., яка вже у 2020 році розпочне роботу на 4 частиною франшизи.