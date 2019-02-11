Майлі Сайрус чи Ірина Шейк: зірки приміряли схожі пікантні костюми на червоній доріжці

Перед престижними церемоніями нагородження багато зірок переживають, який же образ одягнути на червону доріжку, щоб затьмарити всіх навколо. 10 лютого про це не надто хвилювались такі зірки, як співачка Майлі Сайрус та модель Ірина Шейк. Адже вони одягнули досить прості, але дуже пікантні образи.

Що цікаво, на червону доріжку в схожих образах знаменитості з'явились в кардинально різних місцях. Річ у тому, що 10 лютого в світі відбулось дві розкішні події – у Лос-Анджелесі прогриміла музична премія Греммі, в той час як в іншій півкулі, у Лондоні, відбулась церемонія нагородження преміями BAFTA.

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Тому на першій з них побувала Майлі Сайрус, яка разом зі своїм батьком Біллі та матір'ю Тіш продемонстрували зовсім різні, але дуже стильні образи. Звісно ж, в центрі уваги була Майлі Сайрус, яка нещодавно таємно одружилась зі своїм коханим Ліаном Хемсвортом.



Майлі Сайрус з батьками / Getty Images



Майлі Сайрус на червоній доріжці премії Греммі в Лос-Анджелесі / Getty Images

Для червоної доріжки американська співачка одягнула брючний костюм від Mugler. Смокінг складався зі штанів-кльош та oversize-піджака, який зірка одягнула поверх голого тіла. Свій образ 26-річна артистка доповнила босоніжками на підборах, сяючими прикрасами та розпущеним волоссям.

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Майлі Сайрус на червоній доріжці премії Греммі в Лос-Анджелесі / Getty Images

В цей же день на червону доріжку BAFTA вийшла російська модель та дружина голлівудського актора Бредлі Купера – Ірина Шейк. Для світського виходу вона одягнула теж чорний класичний смокінг бренду Burberry. На подію вона прибула разом зі своїм чоловіком, який отримав нагороду в номінації "Найкраща музика до фільму" (A Star is Born), але вся увага папараці була прикута до неї.



Ірина Шейк на червоній доріжці премії BAFTA у Лондоні / Getty Images

Це й не дивно, адже окрім її такого ж, як у Майлі, відвертого декольте та струнких форм, привертала увагу елегантна зачіска, зібрана у пучок, лаконічні сріблясті прикраси на вухах та підвіска на грудях, а також стильні туфлі на підборах.



Ірина Шейк на червоній доріжці премії BAFTA у Лондоні / Getty Images

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Зірки виглядали просто розкішно, тому можна сміливо стверджувати, що чорні брючні костюми серед жінок будуть цього сезону неабияк популярними.