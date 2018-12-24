Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт таємно одружились: шокуючі деталі

Мережу підірвала новина про таємне весілля американської співачки Майлі Сайрус та її бойфренда австралійського акторfа Ліама Хемсворта, яке вони зіграли на вихідних 22-23 грудня.

Знімки з вечірки, яку зіркова пара організувала з нагоди їхнього таємного весілля, з'явились у соціальній мережі Instagram. 26-річна Майлі Сайрус і 28-річний Ліам Хемсворт одружилися 22 грудня.

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Знімки з весілля з'явились в Insta-stories в одного з друзів обранця Майлі. На світлинах Ліам Хемсворт постав у класичному для нареченого вбранні – чорному костюмі та білій сорочці. На лацкані піджака у нього була традиційна весільна бутоньєрка. Співачка в свою чергу одягнула світлу сукню, яка теж дуже нагадувала весільну. Новостворене подружжя тримало в руках ніж, яким збирались розрізати весільний торт.

Позаду наречених було багато світлих кульок, а також рожеві у вигляді букв "Mr і Mrs" (Містер і Місіс), що промовисто говорило про їхнє узаконення стосунків та новий статус Майлі Сайрус.



Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт тамєно одружились / Instagram / @nerd.break

Нагадаємо, що Майлі і Ліам почали зустрічатися у 2009 році. Через три роки стосунків вони оголосили про заручини. Однак через рік пара передумала одружуватися і розлучилася. Проте їхня любов виявилася сильнішою. У 2016 році Майлі і Ліам відновили відносини, після чого співачка почала носити кільце, яке їй подарував її бойфренд.