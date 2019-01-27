Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт вперше з'явилися на людях після таємного весілля

26-річна співачка Майлі Сайрус і її 29-річний чоловік Ліам Хемсворт вперше відвідали світський захід після того, як зіграли таємне весілля. Пара з'явилася на вечірці, яка традиційно проходить у Лос-Анджелесі.

Святковий вечір G'Day USA, що відбувся 26 січня у Лос-Анджелесі, відвідало чимало знаменитостей і зіркових пар. Однак найбільшу увагу привернуло новостворене подружжя Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт.

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29-річний Ліам прийшов на гала-вечір, аби отримати нагороду за своєї досягнення в мистецтві. Він став одним із трьох австралійців, які отримали таку відзнаку. Творчу роботу актора відзначили у фільмах "Голодні ігри" і "День незалежності: Відродження".

Підтримати чоловіка прийшла Майлі Сайрус. Аби не привертати багато уваги, вона вирішила не світитися на червоній доріжки і зайшла через інший вхід, приєднавшись до Ліама за столиком. Пара закохано дивилася один на одного та багато обіймалася.



Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт / Getty Images



Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт / Getty Images

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта? Зірки почали зустрічатися у 2009 році. Після трьох років стосунків вони оголосили про заручини. Однак через рік після заяви пара розпалася. Жодна зі сторін не ділилися жодною інформацією і не називали причин. У 2016 році поп-співачка і актор відновили свої стосунки, оголосивши, що знову заручені. 23 грудня 2018 року пара зіграла таємне весілля у власному маєтку, який знаходиться у Теннессі.