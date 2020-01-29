Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт офіційно розлучилися

Подружжя американської співачки Майлі Сайрус та актора Ліама Гемсворта розпалося за пів року після одруження. Документи до суду знаменита співачка та голлівудський актор подали ще в серпні минулого року. Тепер стало відомо, що вони офіційно оформили розлучення.

Інсайдери переконували, що зіркова пара, яка демонструвала ідилію на публіці, не змогла вжитись в одному будинку. Саме це, за їхніми даними, було причиною для розірвання після 8 місяців шлюбу. Перед весіллям Майлі та Ліам підписали шлюбний договір, тому проблем із розподілом майна не було. Про офіційне розлучення зірок Голлівуду повідомляє видання Radar Online.

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Згідно їх взаємному рішенню, Майлі залишить собі домашніх улюбленців. Спершу подружжя стверджувало, що не може поділити між собою тваринок і вони обоє залишаться для них "люблячими батьками". Майлі та Ліам мають дев’ять собак, чотири кота, свиню та чотири коня. Актор казав, що двох собак взяв в будинок з власної ініціативи, проте співачка переконувала його, що собак не можна розлучати, вони мають жити разом. Ліам погодився з нею.

Відомо, що 27-річна Майлі Сайрус вже чотири місяці зустрічається із 23-річним співаком Коді Сімпмсоном.

30-річний Ліам мав роман із 22-річною моделлю та акторкою Медісон Браун, а зараз має стосунки з іншою моделлю Габріеллою Брукс. Проте актор не поспішає будувати серйозні стосунки, а хоче насолодитися тим, що він холостяк. Взявши відпустку, Гемсворт відправився до своєї родини в Австралію.

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта?Майлі та Ліам познайомилися в 2009 році на зйомках фільму "Остання пісня". Після трьох років стосунків актор зробив пропозицію Сайрус. В 2013 році пара оголосила про розрив, проте згодом відновила стосунки. 23 грудня 2018 року Сайрус та Гемсворт одружилися. Актор подав заяву на розлучення після того, як в мережі з'явилися фотографії Майлі та Кейтлін Картер – колишньої невістки Кайлі і Кендалл Дженнер. На цих світлинах дівчата цілувалися. Між подружжям давно були непорозуміння, а зрада дружини стала для актора останньою краплею. Романтичні стосунки Сайрус та Картер тривали близько двох місяців.