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Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт офіційно розлучилися

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Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт / Instagram / @liamhemsworth

Подружжя американської співачки Майлі Сайрус та актора Ліама Гемсворта розпалося за пів року після одруження. Документи до суду знаменита співачка та голлівудський актор подали ще в серпні минулого року. Тепер стало відомо, що вони офіційно оформили розлучення.

Інсайдери переконували, що зіркова пара, яка демонструвала ідилію на публіці, не змогла вжитись в одному будинку. Саме це, за їхніми даними, було причиною для розірвання після 8 місяців шлюбу. Перед весіллям Майлі та Ліам підписали шлюбний договір, тому проблем із розподілом майна не було. Про офіційне розлучення зірок Голлівуду повідомляє видання Radar Online

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Згідно їх взаємному рішенню, Майлі залишить собі домашніх улюбленців. Спершу подружжя стверджувало, що не може поділити між собою тваринок і вони обоє залишаться для них "люблячими батьками". Майлі та Ліам мають дев’ять собак, чотири кота, свиню та чотири коня. Актор казав, що двох собак взяв в будинок з власної ініціативи, проте співачка переконувала його, що собак не можна розлучати, вони мають жити разом. Ліам погодився з нею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

Відомо, що 27-річна Майлі Сайрус вже чотири місяці зустрічається із 23-річним співаком Коді Сімпмсоном.

30-річний Ліам мав роман із 22-річною моделлю та акторкою Медісон Браун, а зараз має стосунки з іншою моделлю Габріеллою Брукс. Проте актор не поспішає будувати серйозні стосунки, а хоче насолодитися тим, що він холостяк. Взявши відпустку, Гемсворт відправився до своєї родини в Австралію.

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта?Майлі та Ліам познайомилися в 2009 році на зйомках фільму "Остання пісня". Після трьох років стосунків актор зробив пропозицію Сайрус. В 2013 році пара оголосила про розрив, проте згодом відновила стосунки. 23 грудня 2018 року Сайрус та Гемсворт одружилися. Актор подав заяву на розлучення після того, як в мережі з'явилися фотографії Майлі та Кейтлін Картер – колишньої невістки Кайлі і Кендалл Дженнер. На цих світлинах дівчата цілувалися. Між подружжям давно були непорозуміння, а зрада дружини стала для актора останньою краплею. Романтичні стосунки Сайрус та Картер тривали близько двох місяців.

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Майлі Сайрус Голлівуд
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