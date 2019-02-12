Майлі Сайрус відвідала прем'єру фільму в яскравій сукні та розповіла про госпіталізацію чоловіка

Американська поп-виконавиця Майлі Сайрус стала запрошеною гостею на прем’єрі стрічки "Хіба це не романтично?". Хоч її чоловік, актор Ліам Хемсворт, став головним героєм фільму, він не зміг прийти на подію через проблеми зі здоров’ям.

Презентація фільму відбулась в Лос-Анджелесі, де днем раніше відбулась церемонія нагородження премією Греммі. 11 лютого артистка Майлі красувалась у розкішній червоній сукні з пишною спідницею та шлейфом від Valentino. Для завершення образу вона обрала високо зав'язаний хвіст та яскравий макіяж з акцентом на червоних губах.

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Майлі Сайрус в сукні від Valentino / Getty Images

Одразу ж після світської події співачка опублікувала кілька фотографій з прем’єри та розповіла, чому поряд з нею не красувався її чоловік Ліам. За інформацією ЗМІ, у нього діагностували камені у нирках. Його госпіталізували за кілька годин до премії Греммі-2019, через що Майлі прийшла на церемонію лише в присутності своїх батьків.

"Я так пишаюся своїм чоловіком і його новим фільмом. На жаль, він не зміг відвідати прем'єру через проблеми зі здоров'ям. Але він лікується, відновлюється і відпочиває. Для будь-якого актора складно прийняти таке рішення прямо перед прем'єрою, але, повірте, це було дуже важливо. Я була рада представляти його", – розповіла Майлі Сайрус.

У свою чергу Ліам Хемсворт подякував дружині та прихильникам за підтримку і порадив всім відзначити День закоханих за переглядом фільму "Хіба це не романтично?".

"Вибачте, я не зміг прийти на прем'єру "Хіба це не романтично?" сьогодні ввечері. Останні кілька днів я мав справу з деякими досить дратівливими речами для здоров'я. На щастя, у мене є найкраща дівчина в світі, щоб представляти мене! Дякую за підтримку, крихітко! Сподіваюся, всім сподобається фільм! Це ідеальний фільм на День святого Валентина, якщо ви не матимете чим зайнятися, то йдіть і подивіться! Всім кохання!", – відреагував на прем'єру фільм 29-річний Ліам.

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта?Зірки почали зустрічатися у 2009 році. Після трьох років стосунків вони оголосили про заручини. Однак через рік після заяви пара розпалася. Жодна зі сторін не ділилися жодною інформацією і не називали причин. У 2016 році поп-співачка і актор відновили свої стосунки, оголосивши, що знову заручені. 23 грудня 2018 року пара зіграла таємне весілля у власному маєтку, який розташований у Теннессі.