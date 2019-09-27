Майлі Сайрус засвітила натреноване тіло біля скель каньйону: спокусливі фото

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Американська виконавиця Майлі Сайрус пережила останнім час не мало потрясінь. І щоб вдосталь відпочити і набратися сил, артистка вирушила у мандрівку зі своєю сім’єю.

Відомо, що у серпні цього року 26-річна Майлі розлучилась зі своїм чоловіком Ліамом Хемсвортом, не проживши з ним у шлюбі і року. Одразу ж після заяви про розлучення дівчину підловили за поцілунками з відомою блогеркою Кейтлін Картер. На фоні бурхливого особистого життя зірка випустила трек, де натякнула на розрив з Ліамом. Але через місяць після роману в ЗМІ з’явились чутки про її розставання з Кейтлін.

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Відтак, зірка вирішила відпочити від зайвих емоцій та розділити мандрівку з мамою Тіш, сестрою Бренді та їхнім собакою Біні. Їхня подорож пролягала поміж мальовничих каньйонів: Національного парку Зайон, каньйону Антилопи і озера Павелл.

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус з матір'ю, сестрою та собакою / Instagram / @mileycyrus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

Там дівчина не лише ніжилась під сонцем, а й зробила великий фотозвіт, де можна розгледіти неймовірні локації, апартаменти, образи для прогулянок та фігуру артистки. Щодо останнього, то фанати вкотре переконались у відмінній формі Майлі Сайрус, хоч і деякі запідозрили її в анорексії. 


Майлі Сайрус засвітила струнку фігуру / Instagram / @mileycyrus

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Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Майлі Сайрус Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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