Майлі Сайрус засвітила натреноване тіло біля скель каньйону: спокусливі фото

Американська виконавиця Майлі Сайрус пережила останнім час не мало потрясінь. І щоб вдосталь відпочити і набратися сил, артистка вирушила у мандрівку зі своєю сім’єю.

Відомо, що у серпні цього року 26-річна Майлі розлучилась зі своїм чоловіком Ліамом Хемсвортом, не проживши з ним у шлюбі і року. Одразу ж після заяви про розлучення дівчину підловили за поцілунками з відомою блогеркою Кейтлін Картер. На фоні бурхливого особистого життя зірка випустила трек, де натякнула на розрив з Ліамом. Але через місяць після роману в ЗМІ з’явились чутки про її розставання з Кейтлін.

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Відтак, зірка вирішила відпочити від зайвих емоцій та розділити мандрівку з мамою Тіш, сестрою Бренді та їхнім собакою Біні. Їхня подорож пролягала поміж мальовничих каньйонів: Національного парку Зайон, каньйону Антилопи і озера Павелл.



Майлі Сайрус з матір'ю, сестрою та собакою / Instagram / @mileycyrus

Там дівчина не лише ніжилась під сонцем, а й зробила великий фотозвіт, де можна розгледіти неймовірні локації, апартаменти, образи для прогулянок та фігуру артистки. Щодо останнього, то фанати вкотре переконались у відмінній формі Майлі Сайрус, хоч і деякі запідозрили її в анорексії.



Майлі Сайрус засвітила струнку фігуру / Instagram / @mileycyrus