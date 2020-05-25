Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі

У період карантину чимало людей використовували вільний час з користю. Це і не дивно, адже онлайн-курси та майстер-класи стали ще доступнішими. Та не тільки школи та музеї відкривали безкоштовну інформацію для користувачів мережі, але й зірки, які залюбки ділились своїми навичками з прихильниками.

Від уроків макіяжу до занять фітнесом – чимало українських селебрітіз годинами проводили час у своїх блогах. Журналісти LifeStyle 24 створили добірку майстер-класів від знаменитостей, які запам'ятаються навіть після завершення карантину.

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Олександр Педан

Телеведучий Олександр Педан добре знайомий українцям завдяки екстремальним розвагам, які він залюбки демонструє у мережі. На карантині шоумен продовжив тренування та давав поради прихильникам щодо занять спортом.

Злата Огнєвіч

Ще активнішою з прихильниками є співачка Злата Огнєвіч. Ледь не щодня артистка організовує на своїй інстаграм-сторінці майстер-класи з нанесення косметики, концерти, спортивні тренування та різноманітні конкурси.

Головне – закликаю не сумувати в такий непростий період для нас! Також, онлайн я розповідаю про вокал і музику. Наприклад, можна отримати персональний урок з вокалу або творчу зустріч у форматі репетиції зі мною,

– поділилась Злата Огнєвіч.

Лілія Ребрик

Зіркова матуся Лілія Ребрик самоізолювалась з сім'єю на дачі. Звідти телеведуча та акторка активно ділилась порадами щодо догляду за дітьми та рецептами, які встигли повторити тисячі її прихильниць. Також з чоловіком Андрієм Диким Лілія Ребрик демонструвала ритмічні па, змушуючи своїх прихильників підтанцьовувати в такт.

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Настя Каменських

Не менш мотивуючим є блог Насті Каменських. У мережі артистка залюбки робить онлайн-концерти, а також тренування. Окрім цього, Настя Каменських створила серію мотиваційних дописів, в яких розкрила секрети побудови гармонійних стосунків, а також кар'єри.

Микита Вакулюк

А от актор і модель Микита Вакулюк ініціював акторські заняття для людей, які хотіли б коли-небудь підкорити світ кіно. Окрім цього, шоумен створив спеціальні курси, які його прихильники зможуть відвідати навіть після завершення карантину. Навчання тут буває не безкоштовне, однак зірка серіалу "Школа" запевнив, що ціну знижено, аби кожен зміг випробувати свій талант.

СолоХа

Відзначилась і знаменита блогерка та співачка СолоХа. У мережі вона залюбки ділиться корисними лайфхаками щодо макіяжу, кулінарії, спорту, побудови кар'єри та правильного харчування.

Alloise

Співачка Alloise також вирішила не марнувати часу на карантині і дає онлайн-уроки для своїх прихильників. Артистка не приховує, що це хобі мотивує і її, адже, за її словами, коли передаєш комусь знання, також навчаєшся.

"На відстані ми працюємо в основному над позбавленням від ментальних і психосоматичних затисків, які заважають тілу резонувати, а душі – творити. Мені дуже подобається такий абсолютно новий для мене досвід, адже коли ми вчимо, ми також вчимося і розвиваємося самі", – поділилася Alloise.

Олег Скрипка

Водночас Олег Скрипка з креативністю підійшов до майстер-класів. Артист залюбки проводить винні дегустації з прихильниками, доповнюючи їх невеликим акустичним концертом.

Я придумав новий формат – проводжу винні дегустації онлайн і поєдную їй з акустичним концертом. Думаю, продовжу цю ідею після карантину, і не тільки онлайн!

– зазначив Олег Скрипка.