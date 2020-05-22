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Меган Фокс позувала на камеру у ванній та в ліжку з новим хлопцем: пікантний кліп

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Меган Фокс знялась у кліпі свого бойфренда
Меган Фокс знялась у кліпі свого бойфренда / Скріншот з відео

Голлівудська акторка Меган Фокс знялась у пікантному кліпі свого бойфренда Колсона Бейкера. Зірка одягнула звабливі вбрання та залюбки позувала у ванній та в ліжку з новим обранцем.

Майже місяць Меган Фокс не зникає з топових новин світових ЗМІ. Акторка вирішила розлучитись з Браяном Остіном Гріном після 10 років шлюбу та закрутила роман з рок-музикантом Колсоном Бейкером. Пара своєрідно підтвердила чутки про стосунки, знявши спільний кліп на пісню Bloody Valentine. Ролик з'явився на ютуб-каналі артиста та викликав ажіотаж серед прихильників. 

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Меган Фокс та Колсон Бейкер довели, що навіть на карантині можна створити ефектний кліп. Ролик зняли у маєтку в Малібу, де, за даними ЗМІ, пара живе вже близько місяця. Акторка перевтілилась у звабливу та навіжену подружку рокера, яка його зв'язує та виконує трек Bloody Valentine. Меган Фокс не відмовилась від пікантних сцен в ліжку та ванній, що виглядало досить спекотно. 

Дивіться кліп до пісні Колсона Бейкера – Bloody Valentine: відео 

Що відомо про роман Меган Фокс

Після 4 років спроб врятувати шлюб Браян Остін Грін та Меган Фокс вирішили розлучитись. Актор залишився в Лос-Анджелесі з трьома синами, а от його кохана переїхала до Малібу. Після перших чуток про розрив стосунків Меган попала в об'єктиви папараці з новим обранцем – 30-річним музикантом Колсоном Бейкером. З новим обранцем вона познайомилась на зйомках фільму Midnight in the Switchgrass.

Ситуацію журналістам прокоментував Браян Остін Грін, який запевнив, що Фокс має дружні стосунки з артистом. Однак інсайдери з близького оточення пари заявили, що дружба вже давно переросла у роман. Сама ж Меган Фокс відмовляється коментувати всі чутки, продовжуючи жити у розкішному маєтку з Колсоном Бейкером. 

Водночас Браян Остін Грін, за даними західних ЗМІ, не втрачає віри, що все налагодиться. Актор готовий боротись за свій шлюб та не поспішає підписувати документи про розлучення. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення Меган Фокс
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