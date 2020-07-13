Герцоги Сассекські після переїзду з Великої Британії у США доволі рідко з'являються на публіці. Але минулими вихідними вони вперше за довгий час з'явились перед об'єктивами папараці на виході зі свого будинку у Лос-Анджелесі.

Подружня пара в США все ще дотримується вимог карантину, тому не всі перехожі могли їх впізнати через захисні маски. Втім умілі папараці знали, кого шукають. Куди відправлялась пара – невідомо, але перед тим, як сісти в автомобіль, вони засвітили літні образи, які будуть актуальні для всіх модників. Про це повідомляють на The Sun.

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Меган Маркл обрала кремову сукню вільного фасону із простої тканини від Magic Linen, яке було мідідовжини. Свою голову вона прикрила солом'яним капелюхом і взула бежеві балетки Chanel. Образ жінка доповнила темними сонцезахисними окулярами. Принц Гаррі у свою чергу одягнув джинси, сіру футболку, сині кросівки та коричневу кепку. Герцоги Сассекські виглядали як пересічні американці, особливо королівський нащадок, тому можна сказати, що пара повністю влилась в американський соціум.

Що відомо про перебування Маркл і принца Гаррі у США?

Ще перед карантином пара вирішила відійти від справ королівської сім'ї та переїхала у Канаду. Щоб встигнути до введення карантину у США, подружжя разом з сином Арчі стрімко переїхало жити у Лос-Анджелес. За останні місяці вони змінили не один розкішний маєток та мали чимало проблем із фінансуванням та реєстрацією благодійної марки. ЗМІ наразі розповідають, що через пандемію коронавірусу усі плани Меган Маркл та принца Гаррі на власний заробіток у США зруйнувались, тому вони досі начебто беруть гроші у королівської сім'ї на власні потреби. Тому подружжя займається соціальними проблемами, відвідуючи різні організації, та реагують на різні виклики, до прикладу, протести у США чи карантин.