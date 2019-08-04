Меган Маркл – 38: принц Гаррі та його родичі зворушили мережу ніжними привітаннями

Сьогодні, 4 серпня, герцогиня Сассекська Меган Маркл святкує своє 38-річчя. В такий день принц Гаррі вирішив публічно привітати свою кохану, чим зворушив мережу. Окрім цього, до своєрідного флешмобу приєднались всі представники Букінгемського палацу.

Першим привітати кохану дружину взявся принц Гаррі. На їхній офіційній сторінці в Instagram він розмістив чарівне фото з Меган Маркл, зроблене під час австралійського турне. Тоді герцогиня Сассекська тільки оголосила про вагітність та постала перед камерами із ледь помітним животом. До зворушливого знімку британський принц додав не менш щемливий допис.

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"З днем ​​народження, моя дивовижна дружино. Дякую, що приєдналася до мене в цій пригоді! Люблю, Гаррі", – написав герцог.

Осторонь не залишились і інші представники королівської родини. Зокрема, на сторінках принца Гаррі та Кейт Міддлтон, Єлизавети ІІ, принца Чарльза та герцогині Камілли з'явились дописи з побажаннями щасливого дня народження. Представники британської монархії підібрали улюблені знімки, зроблені з герцогинею Сассекською, чим підкорили всю мережу.

Відомо, що Меган Маркл не буде святкувати своє день народження з королівськими родичами. Попередньо Її Величність мала намір зробити затишне сімейне свято у шотландській резиденції. Інсайдери говорили, що Єлизавета ІІ навіть замовила у приватного кондитера розкішний торт для невістки. Однак плани дещо змінились і Меган Маркл проведе 38-річчя зі своїм сином Арчі Харрісоном та чоловіком Гаррі. До невеличкого застілля у Віндзорі приєднаються найближчі друзі подружжя.

Це не вперше Меган Маркл демонструє скромність в особливий день. У 2018-му вона з принцом Гаррі святкувала день народження на весіллі його найкращого друга – Чарлі ван Cтраубензі. Тоді королівське подружжя відмовилось від власної вечірки та весь день провели на урочистій церемонії.