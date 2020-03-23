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Меган Маркл достроково відмовилася від королівського статусу

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Меган Маркл відмовилася від королівського статусу / Фото: Getty Images

Пандемія коронавірусу впливає не лише на плани звичайних людей. Вона не оминає й членів королівської родини. Стало відомо, що Меган Маркл достроково позбулася королівського статусу, оскільки через закриття кордонів країн не зможе зробити це вчасно.

Меган Маркл та принц Гаррі мали скласти свої королівські обов'язки 31 березня, проте через поширення Covid-19 процедуру довелося відкласти на невизначений термін. Меган Маркл вирішила не зволікати та ще до встановленої дати відмовилася від королівського статусу. Про це повідомляє видання People.

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Меган є патроном благодійної організації Smart Works Charity та асоціації університетів Співдружності.

Раніше на сайті організації про Маркл було написано "Наш королівський покровитель, герцогиня". Проте тепер звідти видалили всі згадки про неї, як про представника королівської родини і замінили підпис на "Герцогиня Сассекська".

Схожа ситуація із асоціацією університетів Співдружності. Вони прибрали від імені Меган "Її королівська високість" і залишили лише титул.

Зазначимо, станом на 23 березня в Канаді, де зараз перебувають герцоги Сассекські, зафіксували 1 563 випадки зараження коронавірусом та 21 смерть від недуги. 18 людей одужали.


Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle
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