Меган Маркл і принц Гаррі показали архівні фото з весілля: зворушливе відео

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Закохані Меган Маркл і принц Гаррі відзначають свою першу річницю у неділю, 19 травня 2019 року. На честь такої події герцог Сассекський та герцогиня Сассекська показали рідкісні кадри з весілля, які ще не з'являлися у мережі.

Зворушливе відео з весільними фотографіями королівської пари Меган та Гаррі опубліковано на своїй офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram. У ролика в якості супроводу грає позитивна пісня This Little Light of Mine.

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Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл, за яким слідкував увесь світ, відбулося 19 травня 2018 року у Віндзорі. За один рік закоханим вдалося створити міцний союз та відсвяткувати першу річницю після одруження – ситцеве весілля.

Вітаємо Герцога і Герцогиню Сассекську! Сьогодні — перша річниця їхнього весілля. Їх Королівські Високості обмінялися клятвами в капелі Святого Георгія Віндзорського замку 19 травня 2018 року. Вони обрали пісню This Little Light of Mine за супровід. Ми сподіваємося, що ви із задоволенням згадаєте зворушливі моменти, переглядаючи фотографії, зроблені в той особливий день,
– йдеться у підписі.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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