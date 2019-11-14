Меган Маркл і принц Гаррі показали рідкісне фото 6-місячного сина
У четвер, 14 листопада, старший син Єлизавети II і спадкоємець британського престолу святкує свій день народження. На честь 71-річчя принца Чарльза герцоги Сассекські опублікували зворушливе фото на своїй сторінці в інстаграмі.
Так, Меган Маркл і принц Гаррі розмістили рідкісне чорно-біле фото, на якому герцог Сассекський тримає на руках свого первістка – сина Арчі, а принц Чарльз ніжно дивиться на малюка.
Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися святкувати Різдво разом з Єлизаветою II
Фото було зроблено у день хрещення сина Гаррі і Меган, але свого часу воно не з'являлося у мережі. Наразі хлопчику вже шість місяців.
"З днем народження Його Королівська Високість принц Уельський – сер, тато, дідусь!" – йдеться у підписі.
Кейт Міддлтон і принц Вільям також привітали сина британської королеви з днем народження. Герцоги Кембриджські опублікували три фото з принцом Чарльзом.
"Бажаємо щасливого дня народження", – написало королівське подружжя.
Вибір редакції
-
Міністр Бородянський: Співаків, які гастролюють у РФ, не треба пускати на Євробаченнясьогодні , 14:46
-
На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додомусьогодні , 12:00
-
Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися святкувати Різдво разом з Єлизаветою IIсьогодні , 10:21