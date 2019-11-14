Меган Маркл і принц Гаррі показали рідкісне фото 6-місячного сина

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Меган Маркл, принц Гаррі і їхній син Арчі
Меган Маркл, принц Гаррі і їхній син Арчі / www.gettyimages.com

У четвер, 14 листопада, старший син Єлизавети II і спадкоємець британського престолу святкує свій день народження. На честь 71-річчя принца Чарльза герцоги Сассекські опублікували зворушливе фото на своїй сторінці в інстаграмі.

Так, Меган Маркл і принц Гаррі розмістили рідкісне чорно-біле фото, на якому герцог Сассекський тримає на руках свого первістка – сина Арчі, а принц Чарльз ніжно дивиться на малюка.

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Фото було зроблено у день хрещення сина Гаррі і Меган, але свого часу воно не з'являлося у мережі. Наразі хлопчику вже шість місяців.

"З днем ​​народження Його Королівська Високість принц Уельський – сер, тато, дідусь!" – йдеться у підписі. 

 

Кейт Міддлтон і принц Вільям також привітали сина британської королеви з днем народження. Герцоги Кембриджські опублікували три фото з принцом Чарльзом.

"Бажаємо щасливого дня народження", – написало королівське подружжя.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я
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