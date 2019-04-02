Меган Маркл і принц Гаррі створили сторінку в Instagram: як виглядає перша публікація

Герцог і герцогиня Сассекські, які очікують появу первістка у квітні, після видалення будь-яких приватних акаунтів у соціальних мережах створили офіційну сторінку подружжя в Instagram.

У вівторок, 2 квітня, королівська пара запустила свій офіційний акаунт @sussexroyal. Меган і Гаррі будуть використовувати сторінку не лише для роботи, а й для того, щоб показати цікаві моменти з особистого життя. Шанувальники очікують, що деякі публікації будуть присвячені саме народженню їхньої першої дитини.

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Закохані опублікували серію улюблених фотографій, серед яких – робота Гаррі з військовими і його зусилля в операції зі збереження слонів, а також знімки Меган з жінками з Hubb Community Kitchen та інші.

Ласкаво просимо до нашого офіційного Instagram; ми сподіваємося поділитися нашою роботою і важливими анонсами... Ми дякуємо Вам за вашу підтримку і раді вітати Вас в @sussexroyal. Гаррі і Меган,

– йдеться у першій публікації королівського подружжя.

Лише протягом перших двох годин після створення сторінка у мережі назбирала понад 400 тисяч підписників.