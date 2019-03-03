Меган Маркл і принц Гаррі виховуватимуть первістка поза гендерними стереотипами

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Незабаром герцоги Сассекські стануть батьками вперше. Попри ствердження, що вони не мають намір дізнаватися стать дитини до народження, вони вже знають, як виховуватимуть майбутнього сина чи доньку. В пріоритеті для них – відсутність нав'язування будь-яких стереотипів.

Принц Гаррі і Меган Маркл вкотре доводять своїм шанувальникам, що в їхній сім'ї правила встановлюють вони, а не будь-хто інший. Так, нещодавно герцогиня Сассекська організувала вечірку в американському стилі baby shower, яку членам королівської родини влаштовувати не бажано. А тепер інсайдер розповів іноземному виданню Vanity Fair, які наміри принц Гаррі і Меган Маркл мають щодо виховання первістка.

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Як повідомляє джерело, один із наближених до королівської сім'ї зізнався, що під час недавньої розмови про майбутню дитину Меган зізналася, що вони з принцом Гаррі не збираються нав'язувати малюкові будь-які стереотипи.

Також інсайдер додав, що кімнату майбутнього первістка королівське подружжя також облаштувало в нейтральних кольорах, уникнувши традиційного рожевого і блакитного.

 

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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