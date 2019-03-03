Меган Маркл і принц Гаррі виховуватимуть первістка поза гендерними стереотипами

Незабаром герцоги Сассекські стануть батьками вперше. Попри ствердження, що вони не мають намір дізнаватися стать дитини до народження, вони вже знають, як виховуватимуть майбутнього сина чи доньку. В пріоритеті для них – відсутність нав'язування будь-яких стереотипів.

Принц Гаррі і Меган Маркл вкотре доводять своїм шанувальникам, що в їхній сім'ї правила встановлюють вони, а не будь-хто інший. Так, нещодавно герцогиня Сассекська організувала вечірку в американському стилі baby shower, яку членам королівської родини влаштовувати не бажано. А тепер інсайдер розповів іноземному виданню Vanity Fair, які наміри принц Гаррі і Меган Маркл мають щодо виховання первістка.

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Як повідомляє джерело, один із наближених до королівської сім'ї зізнався, що під час недавньої розмови про майбутню дитину Меган зізналася, що вони з принцом Гаррі не збираються нав'язувати малюкові будь-які стереотипи.

Також інсайдер додав, що кімнату майбутнього первістка королівське подружжя також облаштувало в нейтральних кольорах, уникнувши традиційного рожевого і блакитного.