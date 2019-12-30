24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Меган Маркл і принц Гаррі запускають власну колекції одягу Sussex Royal

45 Читать новость на русском
Меган Маркл і принц Гаррі / www.gettyimages.com

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які відсвяткували Різдво без членів королівської сім'ї у Канаді, зареєстрували свій товарний знак під брендом Королівського фонду герцога і герцогині Сассекських – Sussex Royal.

Так, на сайті патентного бюро Великобританії з'явився документ про те, що марка Sussex Royal може випускати понад 100 різних товарів. Серед них – одяг, взуття, олівці, книги, журнали та інші.

Читайте також: Без королівських родичів: як Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткували Різдво в Канаді

Цікаво, що під маркою герцогів Сассекських будуть представляти послуги у соціальній сфері – проведення груп емоційної підтримки; консультації, надання підтримки для допомоги і догляду над особами, які потребують цього, благодійні послуги, а саме: ліцензування інтелектуальної власності тощо. Зазначається, що допомога також надається в режимі онлайн через Інтернет.


Меган Маркл і принц Гаррі зареєстрували товарний знак Sussex Royal / Скріншот

Також під іменем марки Sussex Royal буде здійснюватися освітня функція: забезпечення навчання; спортивні, освітні і культурні заходи; організація та проведення конференцій, конвенцій, виставок, класів, лекцій, семінарів та практикумів; організація вебінарів; оздоровчі та оздоровчі тренування; освіта та навчання, профорієнтація та професійне консультування тощо.

Товарний знак був схвалений 19 грудня, але вперше документи на розгляд були подані ще в червні.

 

 

Штрафи "євробляхарям" відтермінували: закон вже опубліковано
сьогодні
6242
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Стиль і мода Принц Гаррі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:01 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 39691
сьогодні 15:04 10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair
Марта Вересюк 669
сьогодні 14:06 Що приготувати на Новий рік 2020: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 43704
сьогодні 11:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень та альбомів, які варто почути ще в 2019 році
Олена Булан 577
29 грудня 20:39 Новий рік-2020 за кордоном: де зустріти у Європі
Ірина Буртик 962
Новини
Більше новин
Залиште відгук