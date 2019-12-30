Меган Маркл і принц Гаррі запускають власну колекції одягу Sussex Royal

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які відсвяткували Різдво без членів королівської сім'ї у Канаді, зареєстрували свій товарний знак під брендом Королівського фонду герцога і герцогині Сассекських – Sussex Royal.

Так, на сайті патентного бюро Великобританії з'явився документ про те, що марка Sussex Royal може випускати понад 100 різних товарів. Серед них – одяг, взуття, олівці, книги, журнали та інші.

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Цікаво, що під маркою герцогів Сассекських будуть представляти послуги у соціальній сфері – проведення груп емоційної підтримки; консультації, надання підтримки для допомоги і догляду над особами, які потребують цього, благодійні послуги, а саме: ліцензування інтелектуальної власності тощо. Зазначається, що допомога також надається в режимі онлайн через Інтернет.



Меган Маркл і принц Гаррі зареєстрували товарний знак Sussex Royal / Скріншот

Також під іменем марки Sussex Royal буде здійснюватися освітня функція: забезпечення навчання; спортивні, освітні і культурні заходи; організація та проведення конференцій, конвенцій, виставок, класів, лекцій, семінарів та практикумів; організація вебінарів; оздоровчі та оздоровчі тренування; освіта та навчання, профорієнтація та професійне консультування тощо.

Товарний знак був схвалений 19 грудня, але вперше документи на розгляд були подані ще в червні.