Меган Маркл і принц Гаррі здійснили перший вихід в Африці: офіційні фото герцогів Сассекських

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Принц Гаррі та Меган Маркл в Африці
Принц Гаррі та Меган Маркл в Африці / Getty Images

Велике та доволі тривале турне королівського подружжя Африкою розпочалося сьогодні, 23 вересня. Після приземлення в аеропорту Кейптауна принц Гаррі та Меган Маркл відпочивали недовго. Одразу за кілька годин вони вперше вийшли до своїх африканських шанувальників.

Принц Гаррі з Меган Маркл і їхнім сином Арчі Харрісоном приземлилися в столиці Південної Африки о 10:45 за місцевим часом. Як ми писали раніше, рейс герцогів Сассекських затримали на 40 хвилин, проте це не завадило їм одразу через кілька годин вийти до публіки.

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Королівське подружжя одразу приступило до виконання своїх безпосередніх обов'язків, відвідавши організацію Justice Desk. Робота об’єднання зосереджена на навчанні дітей щодо їхніх прав, а також проведенні занять з самозахисту. Меган Маркл і принц Гаррі з'явилися на публіці без 4-місячного сина, тому вільно підходили до жінок, дітей та інших шанувальників, які чекали їх у живому коридорі.

Для першої появи перед південноафриканською публікою Меган Маркл одягнула легку сукню в чорно-білих відтінках з V-подібним декольте та босоніжки на платформі, які часто взувають представники королівської сім'ї.

Меган Маркл в Африці
Меган Маркл в Африці / Getty Images 

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці
Меган Маркл і принц Гаррі в Африці / Getty Images 

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці
Меган Маркл і принц Гаррі в Африці / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я
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