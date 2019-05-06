Меган Маркл народила хлопчика: як пройшли пологи герцогині

Герцогиня Сассекська Меган Маркл народила хлопчика. 34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками. Первісток королівського подружжя народився 6 травня о 5:26 зранку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram.

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"Ми раді повідомити, що герцог і герцогиня Сассекські стали вперше батьками рано-вранці 6 травня 2019 року... Герцогиня і дитина здорові, подружжя дякує громадськості за підтримку у цей особливий час у їхньому житті", – йдеться у джерелі.

Зазначається, що вага новонародженого малюка становить 3,26 кілограма.

Інформацію про народження дитини підтвердив й принц Гаррі.

"Меган і я стали батьками хлопчика цього ранку", – сказав онук британської королеви.

Дивіться відео: коментар принца Гаррі

BREAKING: Prince Harry makes a statement to the media.



He says: “Meghan and myself had a baby boy this morning.



“It’s been the most amazing experience I could ever imagine.



“How any woman does what they do is beyond comprehension.” #RoyalBaby pic.twitter.com/BFynZAyAbD — Charlie Proctor (@MonarchyUK) 6 мая 2019 г.

На офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram зазначається, що королева Єлизавета II, її чоловік герцог Единбурзький, принц Вільям і Кейт Міддлтон, леді Джейн Феллоуз, граф Спенсер і леді Сара Маккоркодейл у захваті від новини.

Також зазначається, що матір Меган Дорія Регланд перебуває у Фрогмор-хаус з представниками королівської сім'ї.

Про те, що пара очікує на появу малюка, повідомили представники королівської сім'ї у жовтні. Майбутні батьки дізналися радісну новину, коли повернулися з короткого медового місяця в Африці.

Первісток принца Гаррі та Меган Маркл став сьомим у списку спадкоємців британського престолу. Новина про вагітність Меган викликала шалені обговорення у пресі та у соціальних мережах. Фанати королівської родини гаряче розмірковували про стать та ім'я майбутнього малюка.

Американський художник Джо Маллінс склав ймовірний портрет майбутньої дитини герцога і герцогині Сассекських на основі їх фотографій і власних начерків.



Приклад, як можуть виглядати діти Меган Маркл і принца Гаррі

Її друзі знали, що вона намагається завагітніти, вона заявляла, що не буде довго чекати, тому що вона стає все старшою. Але вони були щиро здивовані, що це сталося так швидко,

– поділився один з інсайдерів видання People.

Герцогиня і принц Гаррі упродовж усієї вагітності не могли розсекречувати стать дитини до її народження. Тільки після пологів Меган Маркл та принц Гаррі змогли розповісти всьому світу, що у них народився хлопчик.



Меган Маркл на прем'єрі Cirque du Soleil

За інформацією ЗМІ, ймовірно, що хрещеними батьками стануть голлівудський актор Джордж Клуні і його дружина Амаль. Сімейство Клуні є близькими друзями королівського подружжя.