Меган Маркл вперше вийшла після пологів: фото первістка

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Меган Маркл та принц Гаррі показали сина - відео та фото
Меган Маркл вперше вийшла після пологів: фото первістка / www.gettyimages.com

Меган Маркл, яка оголосила про свою вагітність у жовтні 2018 року, 6 травня народила хлопчика від принца Гаррі. Це сталось рано-вранці, однак про це стало відомо лише близько 16:00. 8 травня після пологів Меган Маркл з'явилися перші фото герцогині з чоловіком і малюком.

34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками 6 травня о 5:26 зранку. Вага королівського нащадка склала 3,26 кілограма і, за інформацією принца Гаррі, матір і дитина абсолютно здорові. Сам же принц Гаррі був присутній на пологах і назвав народження його первістка "найдивовижнішим досвідом у житті". Першими про звістку народження хлопчика дізнались королева з чоловіком та найближчі родичі принца Гаррі. Наразі Меган Маркл з дитиною, чоловіком і своєю матір'ю Дорією Редлан перебувають у маєтку Фрогмор-хаус. 

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Знімки були зроблені у St George's Hall у Віндзорському замку. Новоспечений батько принц Гаррі тримає малюка у себе на руках і щасливо усміхається на камеру.

"Це щось надзвичайне! У мене є два найкращі хлопці в світі, тому я дуже щаслива!" – заявила Меган Маркл.


Новонароджений син Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

Журналісти поцікавилися батьків, на кого королівський малюк є схожим більше. Принц Гаррі відповів, що вони ще намагаються це зрозуміти.

"Його вигляд змінюється кожного дня", – додав онук британської королеви.


Меган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином / Getty Images


Меган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином / Getty Images

Дивіться відео: перший вихід Меган і Гаррі з сином

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Діти і неповнолітні Меган Маркл Королівська сім'я Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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