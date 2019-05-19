Меган Маркл назвала себе принцесою у свідоцтві про народження сина: ймовірна причина

Днями громадськість дізналась, де саме відбулись пологи Меган Маркл. У мережі з'явилося свідоцтво про народження первістка герцогів Сассекських. Користувачі мережі та журналісти звернули увагу на те, що в документі Меган написала, що вона – "принцеса Сполученого Королівства".

Як припускають в E! News, це вперше Меган Маркл публічно назвали принцесою, до того ж зробили це в офіційному документі. Відтак журналісти та британські знавці королівських правил вирішили поцікавитись, чому герцогиня Сассекська раптово змінила свій титул.

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За даними істориків, така традиція бере свій початок ще в 1923 році. Тоді леді Елізабет Боуз-Лайон вийшла заміж за принца Альберта та одразу ж стала принцесою.

"Герцог і герцогиня Йоркські пізніше стали відомі як король Георг VI і королева Єлизавета, батьки королеви Єлизавети II. Преса того часу цікавилася статусом нової герцогині Йоркської. Особистий секретар короля опублікував заяву, в якій йшлося, що відповідно до загального правила, дружина приймає статус чоловіка, леді Елізабет Боуз-Лайон після заміжжя стала Її Королівською Високістю герцогинею Йоркської зі статусом принцеси", – пояснив історик Марлен Кеніг.

Фахівець стверджує, що вказувати такий титул – це своєрідна традиція. Відтак Меган Маркл не порушила протоколу, а, як і Кейт Міддлтон, запозичила у свідоцтві про народження сина титул свого чоловіка.

Гаррі – принц, тому його дружина – принцеса. У Сполученому Королівстві дружина переймає титул чоловіка, якщо тільки її не вищий,

– додав Марлег Кеніг.

Що відомо про пологи Меган Маркл?

Пологи герцогині Сассекської розпочались не вкінці квітня, як очікувалось, а 6 травня 2019 року. Близько обіду представники Кенсінгтонського палацу заявили, що принц Гаррі та Меган Маркл вперше стали батьками. У подружжя народився син, якого вони назвали Арчі Харрісоном Маунтбаттен-Віндзором.



Чимало розмов точилось щодо місця народження хлопчика. Раніше інсайдери стверджували, що Меган Маркл планує народжувати вдома, в присутності медиків. Однак, згідно із опублікованим свідоцтвом, пологи відбулись в елітній портлендській лікарні, що у Лондоні. Хлопчик народився о 5:26 зранку, а в графі професії матері було вказано "принцеса Сполученого Королівства". Наразі герцогиня Сассекська перебуває у маєтку у Віндзорі, де спільно з принцом Гаррі доглядають за новонародженим сином.