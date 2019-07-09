Меган Маркл отримала престижну пропозицію від журналу Vogue: цікаві деталі

Герцогиня Сассекська має таку шалену популярність у Великобританії, що редактори журналу Vogue запропонували їй вести спеціальну рубрику в глянці. Поки Меган Маркл не прийняла престижну пропозицію та обдумує її.

Як повідомляє таблоїд The Sun з посиланням на інсайдерів, наразі тривають перемовини з Меган Маркл. Представники Vogue пропонують їй стати постійним автором їхнього глянцю та готові виділити для герцогині окрему колонку. Статті Меган Маркл планують випускати не тільки у британському журналі, але й в американському.

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За даними ЗМІ, залучити герцогиню Сассекську до створення нових випусків журналу взялась головний редактор американського Vogue – знаменита Анна Вінтур. Жінка очолює глянець з 1988 року та переконана, що Меган Маркл може додати популярності виданню.

Співпраця з Vogue не обмежиться поверхневою фотосесією. Навпаки, глава журналу хоче змінити ситуацію, залучивши Меган Маркл... Анна Вінтур є учасницею перемовин і обговорює питання про залучення деяких або всіх статей Меган в американському Vogue,

– розповів інсайдер.

Як відомо, Меган Маркл вже стала своєрідною "іконою стилю", адже за її вбранням стежать мільйони людей, які згодом повторюють образи герцогині. Саме тому представники Vogue запросили представницю королівської родини стати запрошеним редактором серпневого номера. Меган Маркл не тільки консультує творців видання, але готує для читачів власну статтю. В ній дружина принца Гаррі не планує розповідати про особисте життя, а приверне увагу громадськості до гендерної нерівності та захисту прав жінок.

Інсайдери також додали, що представники Vogue поважають королівські правила про нерозголошення секретів їхніх буднів, тому Меган Маркл буде писати виключно про благодійні проекти чи актуальні теми суспільства.

Там не буде ні слова про її сина Арчі, сім'ю або приватне життя. Вона хоче присвятити статтю тільки проблемам жінок,

– розповіли інсайдери.

Наразі відомо, що Меган Маркл за порадою Амаль Клуні відмовилась прикрашати обкладинку глянцю, щоб не відвертати увагу читачів від головної теми випуску. Втім унікальні знімки герцогині всередині журналу таки будуть.