Меган Маркл показала, як не втратити елегантності у бюджетному вбранні

Поки чимало британців висловлюють своє незадоволення щодо дорого гардеробу Меган МАркл, герцогиня вирішила довести зворотнє. Під час публічного виходу вона засвітила скромний бюджетний образ.

Як відомо, герцоги Сассекські перебувають у міжнародній поїздці країнами Африки. Принц Гаррі та Меган Маркл запланували 35 заходів та зустрічей, тому графік королівського подружжя упродовж 10 днів буде дуже насиченим. Так, зранку 25 вересня пара вперше після хрестин вийшла у світ з 4-місячним Арчі Харрісоном, після чого принц Гаррі вирушив до Ботсвани, залишивши у Кейптауні дружину та дитину.

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Та відпочивати Меган Маркл також не має наміру. Герцогиня Сассекська сама навідалась до компанії Woodstock Exchange, де поспілкувалась з інвесторами та жінками-підприємцями. Перед бесідою представниця Букінгемського палацу виголосила промову, в якій розповіла про переваги співпраці з бізнесвумен та навела яскраві приклади для підтвердження своїх слів. За традицією, Меган Маркл не брала із собою тексту промови, що додало невимушеності її виступу.

Не менший захват викликав і образ дружини принца Гаррі. На зустріч з африканськими бізнесвумен вона прийшла у чорному комбінезоні від Everlane, вартість якого становить всього 120 доларів. Однак бюджетна ціна комбінезону аж ніяк не повпливала на вигляд Меган Маркл: герцогиня виглядала розкішно, доповнивши свій образ туфлями-човниками та прикрасами.



Меган Маркл на зустрічі з бізнесвумен / Getty Images



Герцогиня Сассекська у Кейптауні / Instagram / @sussexroyal​



Меган Маркл в Африці / Instagram / @sussexroyal​

Міжнародне турне принца Гаррі та Меган Маркл триватиме 10 днів. До Африки подружжя взяло маленького Арчі Харрісона, який на час відсутності зіркових батьків перебуватиме під наглядом няні. Вже 26 вересня Меган Маркл візьме участь у приватному сніданку Women in Public Service, під час якого герцогиня обговорить з представниками парламенту роль і права жінки в сучасному світі.