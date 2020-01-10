Меган Маркл повернулась в Канаду, залишивши принца Гаррі в Лондоні

Герцоги Сассекські опинились в епіцентрі новин усіх світових ЗМІ. 8 січня принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили про прагнення відокремитись від королівської родини. Однак потерпати від скандалу колишня акторка не має наміру: вона залишила свого чоловіка в Лондоні та відправилась назад у Канаду.

Скандал в королівській родині: деталі

Як відомо, новорічні канікули принц Гаррі та Меган Маркл провели у Канаді. Герцоги Сассекські знехтували одвічними традиціями та відмовили Єлизаветі ІІ у запрошенні на різдвяну вечерю. Інсайдери західних ЗМІ пояснювали, що ворожнечі в родині монарха немає, а Її Величність з лояльністю віднеслась до бажання невістки зустріти свято з мамою та рідними. Вже в перші дні січня 2020 року королівське подружжя повернулось до Віндзора та ошелешило весь світ публічною заявою.

Важливо: Меган Маркл і принц Гаррі офіційно оголосили про намір відійти з королівської сім'ї

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили повністю відокремитись від королівської родини і жити на дві країни. Таке несподіване рішення вони не узгодили з Єлизаветою ІІ, тому Букінгемський палац вже заявив, що ведуться перемовини з герцогами Сассекськими. Водночас Її Величність вже скликала сімейну нараду та шукає шляхи вирішення цього скандалу.

Та поки весь світ обговорює ситуацію в британській монархії, а принц Гаррі потерпає від уваги ЗМІ та родичів, Меган Маркл повернулась до Канади.

Чому Меган Маркл не залишилась у Великій Британії?

За даними US Weekly, Меган Маркл та принц Гаррі вирішили не брати у цю поїздку свого єдиного сина Арчі. 8-місячний хлопчик залишився у Канаді з нянею та близькою подругою герцогині Сассекської Джесікою Малруні. Інсайдери стверджують, що пара була готова до опору суспільства та активізацію хейтерів. Тому Меган Маркл повернулась до Канади, а от принц Гаррі залишився у Великій Британії, щоб вести перемовини зі своїми родичами та їхніми представниками.

"Зараз Меган і Гаррі намагатимуться витримати нейтралітет. У них запланована непроста розмова з сім'єю, в обхід якої вони зробили свою заяву. Коли ж пристрасті вщухнуть, вони розкажуть докладніше, як саме планують будувати своє життя. Багатьох хвилює питання їхньої фінансової незалежності. Жителі Канади вже стурбовані, що їм, як платникам податків, доведеться утримувати зіркову пару. Цьому немає поки підтверджень. Меган і Гаррі наполягають, що знайдуть спосіб самостійно заробляти собі на життя", – розповів інсайдер таблоїду.

Цікаво, що джерела переконують: Меган Маркл від початку планувала провести в Лондоні 3 дні. За цей час вона з принцом Гаррі здійснила офіційний візит до Будинку Канади, а також таємно відвідала Королівський театр, де з 2019 року є королівським патроном. За неофіційними даними, до Великої Британії вона повернеться із сином тільки після того, як скандал вщухне.