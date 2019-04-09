Меган Маркл принизила королівських лікарів і відмовилася від їхніх послуг на пологах: деталі

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Герцогиня Сассекська одразу після приходу в королівську сім'ю дала зрозуміти, що вона буде регулярною порушницею королівських правил і протоколу. Так, чергова забаганка Меган Маркл полягає в тому, аби її пологи приймав не королівський акушер, а жінка, яку вона сама для себе знайшла.

Про чергову примху вагітної Меган Маркл повідомляє іноземне видання The Daily Mail. Незважаючи на те, що чутки про незвичні пологи герцогині Сассекської ходили ще з початку січня, офіційно інформація щодо її забаганок підтвердилася за декілька тижнів до народження первістка.

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Як повідомляє джерело, Меган Маркл відмовилася від послуг лікаря-акушера, який приймав пологи у Кейт Міддлтон під час народження всіх трьох спадкоємців престолу, а також від його команди. Вона назвала їх "чоловіками в костюмах".

Варто відзначити, що гінекологи Алан Фартінг і Гай Торп-Бестон мають звання фахівців по пологах з високим ризиком. Проте герцогиня Сассекська забажала, щоб за народження її первістка відповідала жінка-акушер. Таким чином вона вкотре привернула увагу до своїх феміністичних поглядів.

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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