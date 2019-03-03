Меган Маркл проведе 8 березня на заході, присвяченому правам жінок

Як відомо, герцогиня Сассекська завжди цікавилася і відстоювала права жінок, надаючи їм певну допомогу. Так, прийдешній Міжнародний жіночий день вагітна Меган Маркл символічно присвятить дискусії на тему прав представницям слабкої статі.

На початку січня королева Єлизавета ІІ нагородила Меган Маркл почесним званням патрона і доручила керувати декількома організаціями. Одним з її патронажів стала благодійна організація Smart Works, яка відповідає за допомогу працевлаштування потребуючих жінок. Оскільки герцогиня Сассекська офіційно відповідальна за допомогу представницям слабкої статі, Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, вона візьме участь в дискусії, присвяченій жінкам.

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37-річна Меган Маркл відвідає королівський коледж у Лондоні, де організація Queen's Commonwealth Trust збирає групу активісток, які виступають за права жінок у сучасному світі. Захід відвідають супермодель Адво Абоа, екс-прем'єр-міністр Австралії Джулія Гіллард, співачка Енні Ленокс та багато інших знаменитих жінок. Вони візьмуть участь в дискусії разом з герцогинею Сассекською, під час якої обговорюватимуть одні з найгостріших питань, що стосуються жорстокої дискримінації. Зокрема вони підніматимуть питання про проблеми отримання освіти в певних країнах і про нерівності на робочих місцях.