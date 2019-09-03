Меган Маркл шокувала Букінгемський палац зверненням до піар-агентства, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська потерпає від хейтерів у мережі. Тому Меган Маркл вирішила пригадати свій акторський досвід та звернутись до популярного серед голлівудських зірок піар-агентства.

Як повідомляє The Sun, дружина принца Гаррі обрала Sunshine Sachs, послугами якого свого часу користувались Леонардо Ді Капріо, Наомі Кемпбелл, Наталі Портман, Бен Аффлек. Герцогиня Сассекська вирішила не афішувати це та потай від представників Букінгемського палацу підписала договір із піар-компанією.

Читайте також: Чому я не можу побачити Арчі, – батько Меган Маркл дав перше інтерв'ю після народження онука

Інсайдери таблоїда підтвердили ці чутки, пояснивши, що причиною таких дій стало обговорення поїздки Меган і Гаррі до Ніцци. Тоді подружжя полетіло на відпочинок на приватному літаку. Оскільки герцоги Сассекські активно виступають за захист екології, таку поїздку громадськість сприйняла з чималим обуренням. Щоб покращити свій імідж у Великобританії, Меган Маркл наважилась на співпрацю із досвідченими піарниками.

Меган пішла на цей крок, бо переживає, що громадськість від неї відвертається,

– розповів інсайдер.

За неофіційними даними таблоїда, представники Букінгемського палацу шоковані рішенням герцогині. Вони запевнили журналістів, що Меган Маркл не радилась із ними щодо цього і своїми діями зневажила Сару Латам, яку найняла на роботу Єлизавета ІІ. Жінка є піар-менеджером королівської родини та спеціалізується на скандальних звинуваченнях. Свого часу вона співпрацювала з Біллом Клінтоном.

Що відомо про скандал за участю Меган і Гаррі?18 серпня всі світові ЗМІ поширили інформацію, що принц Гаррі та Меган Маркл влаштували собі недешевий відпочинок. Королівське подружжя на приватному літаку вирушило до Ніцци та зупинилось у розкішному маєтку. Вартість перельоту становила щонайменше 10 тисяч фунтів стерлінгів, не враховуючи витрат герцогів у курортному місті.



Однак не тільки гроші стали причиною для гострих заяв хейтерів. Герцогів Сассекських назвали лицемірами, оскільки, попри публічний захист екології, вони літають на приватних літаках. Зокрема, хейтери заявили, що приватні джети викидають в атмосферу в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси.



На захист принца Гаррі та Меган Маркл став Елтон Джон, який пояснив, що він сам оплатив парі переліт до Ніцци, а Гаррі і Меган оселились там у його маєтку. Заступились за королівське подружжя й інші їхні зіркові друзі.