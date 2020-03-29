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Меган Маркл та принц Гаррі планують вдруге стати батьками

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Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Герцоги Сассекські нещодавно виконали останні королівські обов'язки та переїхали в Канаду, звідки нещодавно вирушили до Лос-Анджелеса. Поки що вони не можуть скласти свої зобов'язання у зв'язку з пандемією коронавірусу, та попри це подружжя звикає до нового життя. Днями стало відомо, що Меган та Гаррі планують стати батьками вдруге.

Принц Гаррі та Меган Маркл виховують сина Арчі, якому в травні виповниться рік. Проте в західних ЗМІ вже давно були чутки про те, що зовсім скоро у герцогів Сассекських народиться друга дитина, але поки що Меган не вагітна. Про це виданню Us Weekly повідомив інсайдер.

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Меган та Гаррі насправді планують другу дитину в найближчому майбутньому. Спершу пара хоче влаштувалися на новому місці та якомога більше часу приділити маленькому Арчі, адже, як представники королівської сім'ї вони постійно перебували у міжнародних турах та рідко бачилися з сином.

Принц Гаррі і Меган Маркл все ще насолоджуються цими дорогоцінними днями з сином. І так, вони прагнуть завести ще одну дитину, але при цьому не хочуть занадто форсувати події,
– каже джерело.

Також інсайдер розповів про принца Арчі. За його словами, хлопчик росте щасливим та дуже розумним.

Він рідко плаче, проявляє інтерес до свого оточення і взаємодіє з людьми. Він любить, коли з ним грають. Не може поки говорити, але з усіх сил намагається,
– розповіло джерело.

У виданні згадали цитату Меган з інтерв'ю 2015 року. Тоді вона зізналася, що мріє про доньку та сказала: "Я завжди хотіла годинник Cartier Tank. Коли я дізналася, що буде зніматися третій сезон, – зібрала всі свої заощадження і купила версію, яка була розфарбована двома кольорами. На задній поверхні я попросила вигравіювати "Для М.М. від М.М. ". Одного разу я обов'язково подарую цей годинник своїй дочці!"

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки Королівська сім'я Принц Гаррі Меган Маркл
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