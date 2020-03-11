Меган Маркл та принц Гаррі здійснили зустріч з молоддю: фантастичний образ герцогині Сассекської

Герцоги Сассекські прилетіли до Великобританії для участі у святковій службі до Дня Співдружності. Проте візит подружжя був переповнений цілою низкою знакових зустрічей, які викликали значно менший резонанс у пресі. Так, днями Меган Маркл та принц Гаррі у стінах Букінгемського палацу поспілкувалися з лідерами Фонду королівської співдружності.

Візит герцогів Сассекських до Лондона викликав шквал обговорення у світовій пресі. Папараці з нетерпінням чекали на появу Меган Маркл та принца Гаррі поряд з іншими представниками британської монархії. Проте у пари було заплановано ще кілька таємних зустрічей, які не тиражували у ЗМІ.

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Так, на офіційній сторінці герцогів у інстаграмі з'явилися ексклюзивні фото зустрічі з лідерами Фонду королівської співдружності, який королівська родина підтримує фінансово. Під час неформального спілкування вони обговорили теми психічного та емоційного здоров'я молоді, гендерну рівність та соціальні інціативи.

Судячи з кадрів, вони весело провели час та зуміли знайти спільну мову з амбітною молоддю. Варто наголосити, що після зречення від королівських обов'язків герцоги Сассекські планують продовжити займатися благодійністю та наразі активно працюють над розробкою власного фонду.

Неможливо уявити, що старше покоління могло б змінити своє мислення, якщо тільки їхні діти не вплинуть на ці зміни,

– оголосив принц Гаррі під час зустрічі.

Для офіційного заходу Меган Маркл обрала досить легкий образ, який ідеально пасував для невимушеної атмосфери. На ній повітряна сукня від бренду Preen by Thornton Bregazzi світло-карамельного кольору з плісерованою спідницею. Модні експерти вже встигли встановити, що вартість такого вбрання становить понад 30 тисяч гривень. Натомість принц Гаррі обрав класичний костюм темно-синього кольору та білу сорочку, не зраджуючи своєму стилю під час публічних виходів.